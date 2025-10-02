Destaques da manhã
O clima de risco pode ser percebido nos mercados financeiros globais, já que as tensões China-EUA devem permanecer após a assinatura...
Notícias de mercado
A Quanta Services é uma das maiores empresas do mundo que fornece serviços abrangentes de engenharia e construção para os setores de energia e telecomunicações. Com muitos anos de experiência, a Quanta desempenha um papel fundamental na execução...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
O mercado de criptomoedas definitivamente ganhou impulso com o início do ano. O preço da Bitcoin começou uma recuperação...
A inflação dos EUA ficou em 2,3% em dezembro, comparado com os 2,1% em novembro. A medida principal permaneceu estável em 2,3% y/y....
EURUSD está a ser negociado em baixa após os ganhos de ontem. Houve uma volatilidade elevada às 13:30 GMT de hoje, quando...
O Deutsche Bank emitiu uma recomendação para o par de moedas USDJPY. O Banco recomenda uma posição longa no par com os seguintes...
Ontem, as bolsas Norte Americanas registaram novos recordes, com destaque para as cotadas tecnológicas. Por outro lado, os mercados...
O DE30 inicia a sessão de hoje em queda. Os movimentos individuais das empresas não são grandes, mas a queda é generalizada....
Trade officials from China and European Union arrive at Washington Headline US CPI expected to accelerate further in December Esteja...
Os Estados Unidos removeram oficialmente a China da lista de "manipuladores de moeda" e disseram que o país assumiu "compromissos...
USDJPY está a ser negociado no nível mais alto desde maio de 2019. Contanto que o preço fique acima dos 10965, a tendência altista...
O ANZ Bank emitiu uma recomendação para o par AUDNZD. O Banco recomenda uma posição longa no par com os seguintes níveis: Entrada:...
NFP dos EUA mostra crescimento salarial inferior ao esperado Acordo comercial trará pouco estímulo ao crescimento na Ásia Indústria...
Na sexta-feira, os dados de emprego foram bem recebidos pelo mercado, levando as bolsas americanas a novos recordes, antes de corrigirem os ganhos. Na...
Após um relatório de NFP (salários não-agrícolas) mais fraco do que o esperado na sexta-feira, o EURUSD encontrou suporte...
Dados mensais do PIB e produção do Reino Unido Espera-se que vendas no retalho italiano tenham crescido em novembro, após...
As ações dos EUA encerraram a sessão de sexta-feira ligeiramente em baixa, após um relatório NFP misto de dezembro....
Os relatórios do mercado de trabalho dos EUA e do Canadá foram divulgados às 13:30 GMT. O relatório dos EUA falhou a estimativa...
