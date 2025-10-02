BREAKING: USDCAD afunda depois dos dados de emprego
Os relatórios do mercado de trabalho dos EUA e do Canadá foram divulgados às 13:30 GMT. O relatório dos EUA falhou a estimativa...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
A Quanta Services é uma das maiores empresas do mundo que fornece serviços abrangentes de engenharia e construção para os setores de energia e telecomunicações. Com muitos anos de experiência, a Quanta desempenha um papel fundamental na execução...
Mais
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Os relatórios do mercado de trabalho dos EUA e do Canadá foram divulgados às 13:30 GMT. O relatório dos EUA falhou a estimativa...
O dólar fortalece-se contra os principais pares antes do lançamento do relatório do mercado de trabalho nos EUA (13:30 GMT). O nível...
Ontem, as bolsas americanos bateram novos recordes históricos, numa onda de investimentos provocada pela euforia pós-estabilização...
Societe Generale emitiu uma recomendação para o par de moedas EURJPY. O Banco recomenda assumir uma posição pendente curta...
Relatórios do mercado de trabalho do Canadá e dos Estados Unidos Números da produção industrial da França,...
Os índices dos EUA terminaram a sessão de ontem significativamente mais altos. O Nasdaq subiu 0,81%, o Dow Jones subiu 0,74% e o S&P...
Suporte chave: 1.2955 Resistência chave: 1.3060 Olhando para o gráfico do USDCAD, pode-se ver que o preço atingiu a principal...
A libra cai nas negociações recentes depois do discurso dovish (expansionista) de Mark Carney em Londres. O governador do BoE, que está...
Depois dos ataques Iranianos à base militar americana no Iraque, as bolsas caíram fortemente, receando a escalada das tensões...
O sentimento do mercado passou ontem de pânico para euforia em menos de 24 horas e vemos um fluxo de compras grande hoje. O DE30 estava abaixo dos...
Dados de segundo nível da UE e dos EUA serão divulgados ao longo do dia Prevê-se que os stocks de gás natural...
Donald Trump decidiu evitar um conflito militar mais profundo com o Irão depois dos ataques com mísseis iranianos. No entanto, o presidente...
O discurso ansiosamente aguardado de Donald Trump causou uma reação clara do mercado, com o presidente dos EUA a optar por uma posição...
O presidente Donald Trump prestará declarações sobre o Irão às 16:00 GMT. O mercado acredita que Trump acalmará...
Suporte chave: 0.6850 Resistência chave: 0.6930 Olhando para o gráfico AUDUSD, pode-se ver que o preço atingiu o suporte...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador