Oportunidades - Emissões de carbono
Notícias de mercado
A Quanta Services é uma das maiores empresas do mundo que fornece serviços abrangentes de engenharia e construção para os setores de energia e telecomunicações. Com muitos anos de experiência, a Quanta desempenha um papel fundamental na execução...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Suporte chave: 0.6850 Resistência chave: 0.6930 Olhando para o gráfico AUDUSD, pode-se ver que o preço atingiu o suporte...
O preço do ouro está em alta há muito tempo. O ouro apreciou no ano passado, apesar do clima otimista nos mercados financeiros globais....
Os mercados foram abalados pelo ataque do Irã à base militar dos EUA no Iraque, em resposta ao assassinato do comandante iraniano. Os índices...
Donald Trump fará declaração sobre ataques com mísseis no IrãO Relatório de emprego da ADP a ser...
Os mercados foram abalados pelo ataque do Irão à base militar dos EUA no Iraque, em resposta ao assassinato do comandante iraniano. Os índices...
O Irão lançou mísseis contra alvos dos EUA no Iraque. Os relatórios dizem que entre 15 a 20 mísseis balísticos...
Suporte chave: 107.70 Resistência chave: 108.45 Olhando para o gráfico USDJPY, o preço luta com a zona de resistência...
- Produção alemã de carros caiu para 23 anos em 2019 - O aumento do DE30 foi interrompido na média móvel...
Os índices americanos fecharam em recuperação das quedas resultantes do agravamento das tensões entre EUA e Irão,...
Os índices europeus começaram a sessão de terça-feira em alta, com os investidores a desvalorizar as tensões no Médio...
Dados do CPI da Polónia e da área do euro serão divulgados pela manhã Muitos dados dos EUA serão divulgados...
As ações continuam a se recuperar da queda de sexta-feira provocada pela morte do principal oficial militar do Irão. O Nikkei japonês...
Resumo - Tensões entre o Irão e o Ocidente em foco - Ouro recua após atingir valores de 6 anos - Visão geral técnica...
RSI ouro nos 85,9, um dos mais altos desde 2011 A divergência TNOTE fornece um aviso potencial para os "bulls" 1582...
As tensões no Médio Oriente continuam a ser o tema dominante para os mercados no início de uma nova semana, com os preços do...
