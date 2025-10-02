Ouro atinge máximos de 7 anos com aumento das tensões no Médio Oriente
As tensões no Médio Oriente continuam a ser o tema dominante para os mercados no início de uma nova semana, com os preços do...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
A Quanta Services é uma das maiores empresas do mundo que fornece serviços abrangentes de engenharia e construção para os setores de energia e telecomunicações. Com muitos anos de experiência, a Quanta desempenha um papel fundamental na execução...
Mais
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
As tensões no Médio Oriente continuam a ser o tema dominante para os mercados no início de uma nova semana, com os preços do...
As tensões no Médio Oriente continuam a ditar o humor dos mercados no início desta semana, com os preços do petróleo...
As tensões no Médio Oriente continuam a ser o tema dominante para os mercados no início de uma nova semana, com os preços do...
O PMI de manufatura do ISM para dezembro ficou em 47,2, abaixo da leitura anterior de 48,1 e da previsão de consenso, que exigia 49,0. Isso...
As tensões no Médio Oriente estão a aumentar Os Estados Unidos fizeram um ataque preventivo destinado a autoridades iranianas de...
DE30 cai 2,2% com as tensões no Médio Oriente Touros tentam defender o suporte principal DE30 a começar mal o ano O...
Atas do FOMC a serem divulgados à noite CPI alemão deve acelerar para 1,4% y/y Prevê-se que o ISM de fabricação...
O clima de risco pode ser sentido nos mercados financeiros, com o aumentos das tensões no Médio Oriente. Os Estados Unidos conseguiram...
Os mercados estão muito animados esta manhã após a notícia de que os militares dos EUA terão matado Qasem Soleimani,...
DE30 novamente na zona de resistência Wirecard aumenta o índice Mercado suportado por US100 O DE30 fechou mal 2019, mas...
Mercados recordes, muita política e intervenção do banco central - foi o que tivemos em 2019. Como será 2020? Nesta análise,...
Investidores da Europa começam 2020 com o pé direito. Os ganhos podem ser observados em todo o Velho Continente e, na maioria dos casos,...
O ano de 2019 acabou por ser um ótimo ano para os mercados financeiros. O índice americano S&P 500 teve o melhor ano desde...
Dados finais do PMI da Europa e EUA serão divulgados hoje Reivindicações iniciais de desemprego nos EUA previstas em...
As ações asiáticas estão a negociar em alta no segundo dia de 2020. O índice australiano S&P/ASX 200 terminou...
No último dia de 2019 os índices que ainda estão a ser negociados continuam a subir. Vemos ganhos também no mercado das commodities,...
Nas negociações, normalmente esperamos configurações e oportunidades, mas o último dia de 2019 é um bom momento...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador