Os índices dos EUA terminaram a sessão de ontem quase inalterados, enquanto pequenos declínios foram observados nos mercados asiáticos,...
A Quanta Services é uma das maiores empresas do mundo que fornece serviços abrangentes de engenharia e construção para os setores de energia e telecomunicações. Com muitos anos de experiência, a Quanta desempenha um papel fundamental na execução...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Houve uma clara reação do mercado de energias à publicação dos stocks semanais de petróleo com o Oil e o Oil.WTI...
Credit Agricole emitiu uma recomendação para o par AUDJPY . O Banco recomenda assumir posição pendente curta no par com...
O mercado acionista alemão começou a quarta-feira com o pé esquerdo, caindo para o menor nível dos últimos 8 dias, mas...
Embora perto dos níveis recordes, a Bolsa de valores dos EUA fechou quase ao mesmo nível de abertura, contagiando a sessão asiática...
Resumo: Impressões de inflação do Reino Unido e Canadá IFO alemão para dezembro deve subir PIB da Nova Zelândia...
Os índices dos EUA terminaram as negociações de ontem na linha de água, e as negociações asiáticas tiveram...
Suporte chave: 0.9800 Resistência chave: 0.9870 USDCHF está a ser negociado perto de mínimos recentes. A tendência...
Resumo: -Boris Johnson deve assinar projeto de lei para 2020 -GBPUSD e EURGBP voltam para os níveis pré-eleitorais -Bancos e Construçao...
A libra esterlina é a moeda do G10 com pior desempenho hoje. O enfraquecimento foi desencadeado pelo plano de Johnson de reduzir significativamente...
A bolsa de valores Norte-Americana fechou a sessão de ontem com ganhos e o otimismo de mercado continuou na sessão asiática. Ainda...
Os índices dos EUA continuam a bater recordes. No entanto, na Europa os investidores estão mais cautelosos. Uma das razões pode ser...
Resumo: O relatório de empregos do Reino Unido para outubro / novembro parece ser o lançamento mais importante de hoje Espera-se...
As ações dos EUA fecharam em alta na segunda-feira, com o NASDAQ a subir 0,9%, o SP500 a subir 0,7% e o Dow Jones, 0,4% Os ganhos também...
Suporte chave: 16.65 Resistência chave: 17.17, 17.6 A prata está a ser negociada perto do principal nível de resistência...
As últimas leituras do ano sobre a indústria apontaram para uma fraqueza adicional no setor de manufatura e serviços - embora essa...
As sondagens de dezembro sobre os negócios na Europa decepcionaram os investidores na Alemanha e na França, mostrando uma desaceleração,...
