DE30 perto de máximos, apesar de dados fracos
As sondagens de dezembro sobre os negócios na Europa decepcionaram os investidores na Alemanha e na França, mostrando uma desaceleração,...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
A Quanta Services é uma das maiores empresas do mundo que fornece serviços abrangentes de engenharia e construção para os setores de energia e telecomunicações. Com muitos anos de experiência, a Quanta desempenha um papel fundamental na execução...
Mais
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
As sondagens de dezembro sobre os negócios na Europa decepcionaram os investidores na Alemanha e na França, mostrando uma desaceleração,...
Rerumo: PMIs preliminares de economias europeias e dos EUA NY Empire State para dezembro Alguns discursos debancos centrais 8:15/8:30/9:00/9:30...
Os índices dos EUA encerraram a sessão de sexta-feira com poucas alterações, apesar da recente escalada após a assinatura...
O Global Times reportou que representantes chineses vão dar uma conferência de imprensa sobre os desenvolvimentos da guerra comercial sino...
Bolsas sobem com tarifas e eleições no Reino Unido DE30 a atingir o valor mais alto desde Janeiro de 2018 Delivery...
Os Conservadores conseguiram uma maioria avassaladora nas eleições do Reino Unido, o que poderá ajudá-los a levar o Brexit...
Resumo: Conservadores conseguem facilmente uma maioria após a eleição geral A segunda leitura do projeto...
A libra britânica já subiu cerca de 2% em relação ao dólar americano após o resultado das eleições...
Os índices dos EUA subiram esta quinta-feira, 0,9% no SP500 , 0,8% no Dow Jones e 0,7% no NASDAQ O sentimento otimista prevaleceu...
As Eleições Gerais do Reino Unido são um dos principais eventos a ter em atenção esta semana, pois, provavelmente, o...
Donald Trump has just tweeted that trade deal with China is close and both sides look forward to it. It’s not the first such tweet in recent months...
Christine Lagarde iniciou de forma otimista a sua primeira conferência como Presidente do BCE, apontando para sinais de estabilização...
Suporte chave: 0.8412 Resistência chave: 0.8460, 0.8508 O EURGBP enfrenta uma resistência importante nos 0,8460. Podemos detetar...
Ontem, a Fed decidiu manter a taxa de juro inalterada, e o relatório da FOMC não prevê alterações...
Resumo: Banco Nacional Suíço tomará uma decisão no final deste ano Christine Lagarde dará a primeira conferência...
As ações dos EUA terminaram a sessão de ontem ligeiramente em alta, com o NASDAQ a subir 0,4%, o SP500 a subir 0,3% e o Dow Jones...
A Fed não alterou as taxas de juros nesta sua reunião de dezembro, mas o mais importante é que nenhum membro do FOMC prevê um...
A reunião do FOMC é um evento importante. A decisão será anunciada às 19:00 GMT e a conferência pós-reunião...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador