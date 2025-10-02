AUDUSD - recomendação do TD Bank
O TD Bank emitiu uma recomendação para o par de moedas AUDUSD. O Banco recomenda uma posição longa no par com os seguintes...
A Quanta Services é uma das maiores empresas do mundo que fornece serviços abrangentes de engenharia e construção para os setores de energia e telecomunicações. Com muitos anos de experiência, a Quanta desempenha um papel fundamental na execução...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
O Goldman Sachs emitiu uma recomendação para o par de moedas EURGBP. O Banco recomenda assumir uma posição curta no par...
Em menos de 24 horas, os britânicos estarão a ir às urnas para a 3ª eleição geral dos últimos 5 anos. Desde...
A sessão americana de ontem foi bastante volátil, iniciando em queda para, mais tarde, disparar em resposta à notícias de um...
O preço do cobre subiu na semana passada devido à retórica positiva de Donald Trump sobre o acordo comercial com a China. Já...
Resumo: Está prevista a implementação de um pacote de estímulos na Nova Zelândia, totalizando 12 mil milhões...
Resumo: A Fed concluirá a sua reunião final de ano, nenhuma mudança é esperada O IPC dos EUA terá provavelmente...
Os índices dos EUA encerraram a sessão com poucas alterações, com todos os principais benchmarks a cair ligeiramente;...
Suporte chave: $1459 Resistências chave: $1467.7, $1471.6 O preço do ouro está no nível da resistência dos $...
Resumo: Índices dos EUA sobem com notícia comercial Há indícios de que a aplicação das tarifas...
Segundo o relatório Político, Phil Hogan, Comissário Europeu para o Comércio, apresentará uma nova “arma comercial”...
Os mercados têm estado “nervosos” em dezembro, com a promessa de um acordo comercial ainda sem sinais de se concretizar. Mas outros grandes...
Os investidores dos EUA negociam com maior prudência, numa altura em que crescem as expectativas quanto à frente comercial sino-americana....
O DE30 iniciou a sessão europeia com um mergulho, em reação aos comentários recentes da China. O Ministério chinês...
Resumo: Publicação de dados sobre a produção industrial de vários países da Europa Dados de produtividade...
Os índices dos EUA encerraram as negociações de segunda-feira em baixa, com o NASDAQ e Dow Jones a cair 0,4% e o SP500...
O preço do café já subiu 4% só hoje e a commodity é negociada no nível mais alto desde dezembro de 2017. A grande...
O Morgan Stanley emitiu uma recomendação para o par de moedas EURCHF. O Banco recomenda uma posição longa com os seguintes...
