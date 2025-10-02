Alerta técnico: OIL WTI
Suporte chave: $58.5, $57.8 Resistência chave: $59.7 O preço do WTI saltou do limite inferior da estrutura Overbalance na sexta-feira....
A Quanta Services é uma das maiores empresas do mundo que fornece serviços abrangentes de engenharia e construção para os setores de energia e telecomunicações. Com muitos anos de experiência, a Quanta desempenha um papel fundamental na execução...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Os EUA estarão tão fortes quanto o NFP indica? Alguns sinais positivos da Ásia Europa ainda aguarda recuperação EUA...
Os preços do gás natural continuam a aprofundar as quedas, abrindo a semana com um gap de 5% abaixo do preço de fecho de...
Os índices europeus e norte-americanos fecharam a semana passada em alta, depois de um relatório de emprego relativo a novembro surpreendente....
Resumo: Os dados do imobiliário do Canadá de outubro / novembro podem ser relevantes Índice Sentix da zona euro que representa...
Os índices dos EUA fecharam a sessão de sexta-feira em alta, após um relatório de empregos relativo a novembro surpreendente...
O NFP dos EUA entregou uma surpresa enorme e inesperada. Aumentos no emprego de + 266k e a taxa de desemprego caiu para 3,5%. Além disso, o crescimento...
Vários meios de comunicação divulgaram informações sobre um acordo entre os membros da OPEP + para reduzir...
As bolsas americanas fecharam a sessão de ontem ligeiramente positivas, com os dados de aumento de emprego e a taxa de desemprego a agradarem aos...
rodutores de petróleo discutem corte de produção adicional de 500k bpdP O ministro da Energia da Arábia Saudita...
Produtores de petróleo podem anunciar cortes mais profundos hoje USDCAD aguarda dados do mercado de trabalho Reunião da OPEC+ Ontem,...
Um novo relatório da Alemanha decepciona o mercado - a produção industrial em outubro caiu 5,3% y/y, muito mais do que as expectativas...
Os índices dos EUA fecharam ontem ligeiramente no positivo após uma sessão volátil. O Dow Jones subiu 0,1%, o S&P 500 subiu...
Os preços do café estão a subir novamente e a testar o nível dos US $ 125 pela primeira vez desde outubro de 2018. Apesar da...
A presidente da Câmara dos Deputados, Nancy Pelosi, diz que a Câmara elaborará artigos sobre o impeachment do presidente Trump, supostamente...
Principais níveis de suporte: 3107, 3120 Resistência chave: 3140 Olhando para o gráfico US500, o preço quebrou acima...
