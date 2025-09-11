🟡⏫O ouro sobe 1,5%
O metal precioso sofreu perdas significativas desde o final de outubro, exacerbadas pela vitória de Donald Trump na eleição presidencial...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
O metal precioso sofreu perdas significativas desde o final de outubro, exacerbadas pela vitória de Donald Trump na eleição presidencial...
Relatórios recentes revelando problemas de superaquecimento nos novos racks de servidores Blackwell da Nvidia fizeram as ações da...
As ações da Tesla estão ganhando 6,70% no pregão pré-mercado, após reportagens de que a equipe de transição...
DAX Alemão opera em baixa hoje As ações do Commerzbank AG podem disparar até 35%, chegando a €21 (US$22,7) por ação,...
Esta semana será relativamente tranquila em termos de divulgações macroeconômicas. O evento mais importante será provavelmente...
Os índices da região Ásia-Pacífico estão, em sua maioria, negociando em alta. Os índices chineses estão...
Esta semana foi marcada pela narrativa contínua do "Trump Trade", embora as expectativas em torno das taxas de juros dos EUA também...
O dólar americano perdeu parte do impulso de alta observado desde o início da semana passada na segunda fase da sessão de sexta-feira,...
A Rússia, maior fornecedora mundial de urânio enriquecido, anunciou hoje restrições temporárias na exportação...
As ações da Palantir Technologies (PLTR.US) estão subindo 8% após a empresa anunciar que moverá suas ações...
O Nasdaq, representado pelo contrato US100, está liderando a queda dos índices em Wall Street hoje, enquanto a poeira assenta após...
Wall Street em clima negativo no início da sessão de sexta-feira Berkshire Hathaway adquire participação na Domino's...
12:15 BRT - Produção Industrial dos EUA: Produção Industrial (Mês a Mês) (Out): Real: -0,3%. Previsão:...
Austan Goolsbee, presidente do Fed de Chicago, comentou hoje sobre a política de taxas de juros e economia do Fed para a CNBC. Aqui estão...
Os dados mais recentes de vendas no varejo dos EUA para outubro foram divulgados: Vendas no Varejo Núcleo (MoM) (Out): Atual: 0,1%. Previsão:...
Abertura do mercado americano ao vivo - 15/11/2024 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui ___ O conteúdo...
As ações da fabricante de smartphones e chips de memória Samsung (SMSN.UK) subiram 8% hoje e registraram sua melhor sessão...
O DAX alemão é negociado em baixa hoje A Halozyme Therapeutics Inc. fez uma oferta não vinculativa para adquirir a desenvolvedora...
O Russell 2000 demonstra vulnerabilidade significativa a mudanças na política monetária, com desempenho inferior a índices...
Análise de Hermès: O Mestre Indiscutível do Luxo Os anúncios acomodatícios do Banco Popular da China (PBOC) e do...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador