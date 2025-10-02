DE30 atrás dos seus congénereos europeus depois de dados fracos das ordens fabris
Os índices europeus sobem mas o Dax fica atrás DE30 não consegue quebrar a resistência dos 13150 Bayer...
A Quanta Services é uma das maiores empresas do mundo que fornece serviços abrangentes de engenharia e construção para os setores de energia e telecomunicações. Com muitos anos de experiência, a Quanta desempenha um papel fundamental na execução...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
A libra britânica continua a apreciar contra os principais pares. O GBPUSD é negociado num máximo de 7 meses, ligeiramente abaixo dos...
O otimismo voltou aos mercados, encorajado pelos recentes comentários na frente comercial, segundo os quais um acordo de Fase 1 poderia ser celebrado...
Reunião da OPEP começa hoje Segunda divulgação dos dados do PIB do terceiro trimestre para a área do euro Revisão...
O otimismo voltou aos mercados, encorajado pelos recentes comentários na frente comercial, segundo os quais um acordo de Fase 1 poderia...
Pela terceira vez esta semana, os dados dos EUA ficaram abaixo do que o esperado, com o índice do setor de não-manufaturado ISM a cair de...
Suporte chave: $ 1451 Resistência chave: $ 1481 Ao olhar para o gráfico do ouro, o preço deste metal precioso testa...
O dólar americano está a ser negociado em baixa em relação à maior parte das moedas do G10, com o relatório...
O sentimento no mercado acionista deteriorou-se esta semana depois de Donald Trump ter decidido repor as tarifas sobre o aço brasileiro e argentino....
Resumo: GBPUSD aprecia até US $ 1,30 Sondagens dão maioria aos conservadores O PMI do setor de serviços melhora...
As bolsas europeias, incluindo a portuguesa, acordam ligeiramente no verde, em correção das quedas de ontem. Os mercados de ações...
As ações, juntamente com outros ativos mais arriscados, como, por exemplo, o petróleo, subiram de preço após um comentário...
Os mercados de ações continuam a cair em dezembro, com os comentários do presidente Donald Trump a sugerir um prolongamento...
Esperada queda no ISM não-industrial de novembro Banco do Canadá deve manter as taxas inalteradas Relatório...
Os índices do mercado de ações dos EUA caíram ontem, depois de Trump sinalizar que não tem pressa em assinar acordo...
Suporte chave: 1.2940 Resistência chave: 1,30 O GBUSD procura transpor a resistência chave nos 1,30. No caso falhe, pode-se esperar...
Resumo: Pessimismo no mercado de ações Preocupações comerciais pesam sobre o sentimento US500 cai...
O Morgan Stanley emitiu uma recomendação para o par de moedas NZDUSD. O Banco recomenda assumir uma posição pendente longa...
