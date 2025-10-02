Notícias recentes: Petróleo afunda quase 3%
Novak, da Rússia, diz que prefere tomar decisão sobre a extensão da OPEP + quando estivermos mais perto de abril Além...
A Quanta Services é uma das maiores empresas do mundo que fornece serviços abrangentes de engenharia e construção para os setores de energia e telecomunicações. Com muitos anos de experiência, a Quanta desempenha um papel fundamental na execução...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
O peso chileno está em alta e é a moeda EM com melhor desempenho atualmente. A medida é uma resposta ao anúncio de ontem do...
A Black Friday é um dia de descontos, descontos esses que foram aplicados aos principais mercados asiáticos na sexta-feira. A China viu as...
US markets to close earlier today European CPI data expected to show an acceleration Industrial production in Chile forecasted to...
Quedas significativas nas bolsas asiáticas no último dia de negociação da semana. O HSCEI está a liderar as perdas,...
A situação no Chile não está a ficar mais calma. Pelo contrário. E os investidores estão claramente a perder...
Aumento das fusões e aquisições após o início da guerra comercial sino-americana Os dividendos do S&P 500 continuam...
Os dados preliminares do IPC alemão de novembro foram divulgados às 13:00 GMT. A leitura pode ser considerada mista, pois a medida principal...
O ouro está a ser negociado em tendência descendente desde 20 de novembro A principal resistência a curto prazo pode ser encontrada...
Os EUA fecharam a sessão de ontem em alta, beneficiando de um otimismo em torno do acordo comercial com a China e com a aproximação...
Resumo: As principais pesquisa eleitorais dão uma maioria de 68 lugares aos Conservadores GBPJPY e EURGBP, ambos em níveis...
A questão mais importante no mercado hoje, quando os EUA começam o feriado de Ação de Graças, são as três...
Dados preliminares do IPC da Espanha e da Alemanha para novembro Inúmeros mercados dos EUA devem fechar ou negociar por um curto período...
Os índices dos EUA terminaram a sessão de ontem mais alta, com a Nasdaq a subir 0,66%. O S&P 500 subiu 0,42%, enquanto o Dow Jones...
Libra esterlina mostra força GBPPLN está a negociar perto dos máximos do acumulado do ano O nível dos 5,0 zł continua...
Walmart (WMT.US) perto de recordes Amazon (AMZN.US) afasta-se do suporte nos US $ 1.740 FedEx (FDX.US) procura ponto para quebrar...
O Bank of America Merrill Lynch emitiu uma recomendação para o par de moedas AUDJPY. O Banco recomenda uma posição longa...
Resumo: FTSE ao nível mais alto desde setembro Resistência 7450 a ser testada novamente GBPUSD trava no suporte 1.2820;...
