Resumo: Fortes ganhos observados nas bolsas europeias DE30 ultrapassa a resistência dos 13300; < 2% do recorde histórico UE50...
A Quanta Services é uma das maiores empresas do mundo que fornece serviços abrangentes de engenharia e construção para os setores de energia e telecomunicações. Com muitos anos de experiência, a Quanta desempenha um papel fundamental na execução...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
O início das negociações europeias conclui uma consolidação recente no DE30, à medida que o índice alemão...
O mercado americano fechou ontem ligeiramente em alta, em novos recordes. Já o Asiático, sem tendência definida. Apesar das tensões...
Leitura de vendas de manufatura canadense deve mostrar uma queda Dados do mercado imobiliário dos EUA serão divulgados no início...
As ações dos EUA terminaram a sessão de ontem ligeiramente em alta, com os principais índices sem exceder um ganho...
Resumo: Índices dos EUA recuam dos máximos históricos com as notícias comerciais GBP volta a subir, à...
O Mitsubishi UFJ Financial Group emitiu uma recomendação para o par de moedas GBPUSD. O Banco recomenda assumir uma posição...
Resumo: Movimentos de risco vistos após o tweet comercial “O humor em Pequim sobre acordos comerciais é pessimista” US500 ...
O Mitsubishi UFJ Financial Group emitiu uma recomendação para o par de moedas CHFJPY. O Banco recomenda assumir uma posição...
AUDUSD recuperou do limite superior da estrutura Overbalance no intervalo temporal H4 A queda pode aprofundar-se se o par descer abaixo dos 0,6800 Possibilidade...
China reduz taxa de recompra após falha na big data Wall Street ignora relatórios mais fracos dos EUA Europa ansia por uma recuperação...
Resumo: Libra a subir face todos os pares Conservadores com cerca de 15% nas pesquisas eleitorais As ações sem tendência...
De acordo com comunicado do ministério chinês do Comércio, as conversações telefónicas entre EUA e China durante...
As ações europeias começam a semana um pouco em alta DE30 negocia perto do ponto médio da faixa de consolidação A...
Resumo: A inflação chinesa aumentou notavelmente desde o início do ano PBoC reduz sua taxa de recompra reversa de 7 dias pela...
Início de semana tranquilo em termos de noitícias macroeconómicas Banqueiros do BCE, Fed e RBA com discursos agendados...
Os índices dos EUA subiram entre 0,7% e 0,8% na sexta-feira; as ações na Ásia ficaram indefinidas, com o KOSPI a cair 0,3%...
Um lote de dados económicos dos EUA acaba de ser lançado no principal evento programado para o fim desta semana. Resumem-se no seguinte: Vendas antecipadas ...
