Alerta técnico: DE30
O DAX está a lateralizar no ponto mais alto da sua faicha DE30 recuperou do limite superior da estrutura Overbalance no intervalo...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
A Quanta Services é uma das maiores empresas do mundo que fornece serviços abrangentes de engenharia e construção para os setores de energia e telecomunicações. Com muitos anos de experiência, a Quanta desempenha um papel fundamental na execução...
Mais
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
O DAX está a lateralizar no ponto mais alto da sua faicha DE30 recuperou do limite superior da estrutura Overbalance no intervalo...
Há um sentimento muito bom entre os investidores, que foi impulsionado por comentários comerciais otimistas feitos por funcionários...
O Morgan Stanley emitiu uma recomendação para o par de moedas USDJPY. O Banco recomenda assumir uma posição curta no par...
Resumo: GBP aprecia em relação à maioria dos seus pares Índice FTSE parece que fechará a semana em...
As tensões comerciais sino-amercanas continuam a ditar o humor dos mercados, na medida em que a China está relutante a ceder em certas exigências...
Dados finais do IPC e leitura da balança comercial da UE Vendas no retalho dos EUA devem recuperar após a queda de setembro IPC...
Os índices de ações dos EUA encerraram as negociações de ontem bastante acanhadas, com movimentos inferiores a...
Os dados semanais do inventário de petróleo provocaram vendas nos mercados de petróleo, com a publicação de dados...
As publicações de resultados trimestrais do DAX estão quase no fim Empresas alemãs superam pares americanos...
O AUDUSD está a ser negociado em tendência de queda desde o início do mês O par quebrou abaixo do suporte principal após...
Resumo: Ações europeias negociam em baixa nesta manhã DE30 pode estar a desenhar um possível padrão de cabeça...
Resumo: Publicações preliminares do PIB de terceiro trimestre de vários países, ao longo do dia de hoje PPI dos...
Os índices dos EUA encerraram a sessão de ontem ligeriramente em alta, exceto o NASDAQ, que caiu 0,05%, a Dow Jones subiu 0,3% e o...
Resumo: Jerome Powell testemunha no Capitólio Nada importante vindo da Fed Índices norte-americanos próximos...
Resumo: Padrão duplo superior pode ser visto no gráfico diário EURUSD O CHFPLN recuperou de uma zona de suporte importante...
A inflação global dos EUA subiu 1,8% y/ y em outubro (consenso 1,7%), mas os dados principais sobre a inflação foram de2,3%,...
No ano passado, os mercados foram abalados por crises cambiais na Turquia e na Argentina. Este ano, os problemas surgiram num lugar inesperado para muitos....
USDCAD tem negociado em tendência altista desde 29 de outubro Em caso de correção, observe o suporte com geometria local O...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador