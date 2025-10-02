A inflação no Reino Unido caiu para valores de há três anos; as ações reagem em baixa
Resumo: IPC do Reino Unido Y / Y: + 1,5% vs + 1,6% exp. + 1,7% antes Core Y / Y inalterado em + 1,7%. + 1,7% de exp As ações...
A Quanta Services é uma das maiores empresas do mundo que fornece serviços abrangentes de engenharia e construção para os setores de energia e telecomunicações. Com muitos anos de experiência, a Quanta desempenha um papel fundamental na execução...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Os mercados europeus iniciaram a sessão de hoje ligeiramente em baixa, numa correção às altas expectativas criadas em torno...
Publicação de dados IPC (íncide de preços do consumidos) da Suécia, Estados Unidos e Reino Unido Jerome...
Os índices dos EUA terminaram a sessão de ontem ligeiramente em alta, com o NASDAQ a subir 0,3% e o SP500 a subir 0,2%, o Dow Jones...
Veja o discurso de Trump ao vivo neste link que disponibilizamos: Watch live: Trump to speak at the Economic Club of New York
Resumo: Ações dos EUA atingem recordes antes do discurso de Trump US500 atinge 3100; DE30 atinge os 13300 Peso chileno...
Resumo: Benchmarks dos EUA atingem novo recorde Discurso de Trump às 17:00 (GMT) O foco estará em qualquer...
O par de moedas USDCLP esteve sob pressão ascendente na semana passada, à medida que os protestos no Chile se intensificavam com as políticas...
Os índices de ações estão próximos dos máximos de 2019, tanto nos EUA para US500, US100 e US30 quanto na Europa...
Resumo: Partido do Brexit não contestará assentos Tory (assentos dos conservadores) Aumento das perspectivas de uma maioria Libra...
Resumo: Dados moderados no Reino Unido Descida na mudança de emprego; queda no crescimento salarial GBPNZD procura...
Os índices europeus acordaram com de bom-humor. O otimismo emana das expectativas quanto ao discurso de Donald Trump marcado para hoje...
Resumo: A inflação expectável a 2 anos na Nova Zelândia cai para o nível mais baixo desde o 4º trimestre de...
Trump fará discurso sobre a economia do país e relações comerciais Dados sobre a mão-de-obra do...
Os índices dos EUA terminaram a sessão de ontem praticamente inalterados; por sua vez, os mercados asiáticos estão a...
Resumo: Libra slat quando Farage anuncia apoio a Tory (partido conservador) O PIB do Reino Unido recupera, mas os dados ainda são...
Ocorreu um movimento altista acentuado na libra nas negociações recentes depois de Nigel Farage ter anunciado que seu partido Brexit não...
