Calendário económico: dados importantes dos EUA
Resumo: Dados sobre o custo da mão-de-obra nos EUA PMIs finais das economias europeias Decisão da taxa de juro do banco central...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
A Quanta Services é uma das maiores empresas do mundo que fornece serviços abrangentes de engenharia e construção para os setores de energia e telecomunicações. Com muitos anos de experiência, a Quanta desempenha um papel fundamental na execução...
Mais
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Resumo: Dados sobre o custo da mão-de-obra nos EUA PMIs finais das economias europeias Decisão da taxa de juro do banco central...
Wall Street terminou a sessão de ontem com o SP500 a cair 0,1%, o Dow Jones a subir 0,1% e o NASDAQ a permanecer inalterado Os mercados...
Resumo: Os principais índices dos EUA permanecem próximos dos máximos de todos os tempos Balança comercial...
O efeito do padrão de cabeça e ombros ainda pode vir a verificar-se USDJPY recua na linha do pescoço da formação...
Resumo: Índices de serviços flexíveis do Reino Unido e dos EUA Relatório de emprego da Nova Zelândia para o terceiro...
Wall Street terminou a sessão de ontem ligeiramente em alta, com o NASDAQ a subir 0,6%, e o Dow Jones e o SP500 a subir 0,4% Os mercados asiáticos...
Data do lançamento do relatório de resultados: segunda-feira, 4 de novembro (depois do fecho de mercado) A Uber, a famosa prestadora...
Uma zona de resistência chave pode ser encontrada perto dos 1.1200 Uma quebra abaixo dos 1.1075 pode iniciar uma queda mais profunda O...
TD Bank issued a recommendation for the NZDCHF currency pair. The Bank recommends taking a long position on the pair with following levels: Entry...
Novembro começou muito bem para os mercados acionistas, com as perspectivas otimistas quanto à subida dos índices Norte Americanos...
Traders com aptência ao risco, no início da sessão europeia DE30 ultrapassa os 13000 pts Fabricantes automóveis...
Dados do PMI da Polónia e do Reino Unido Expectativas de deterioração em dados importantes dos EUA Nova...
Resumo: Moody deixou inalterado o último rating de crédito da África do Sul na sexta-feira A agência de rating baixou...
Os índices americanos subiram significativamente na sexta-feira, com a NASDAQ e a Dow Jones a subir 1,1% e o SP500 a subir 1%; o sentimento...
A Bloomberg relata que as autoridades chinesas duvidam que um acordo comercial de longo prazo com Donald Trump seja possível. Isso lança...
A maioria dos índices europeus estão a transaccionar em alta na sessão de quinta-feira O D30 testa o limite do...
Registou-se uma descida acentuada no dólar canadiano durante esta sessão, depois de ser conhecida a última decisão sobre a...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador