RBA poderá comprar títulos bancários para reduzir pressão sobre as suas margens
Resumo: Tesouro australiano sinaliza que o RBA poderia começar a comprar títulos bancários para aliviar a pressão sobre...
A Quanta Services é uma das maiores empresas do mundo que fornece serviços abrangentes de engenharia e construção para os setores de energia e telecomunicações. Com muitos anos de experiência, a Quanta desempenha um papel fundamental na execução...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dados semi-importantes dos EUA serão divulgados hoje à tarde Decisão sobre a extensão do adiamento do Brexit...
Os índices americanos terminaram a última sessão em alta, com o NASDAQ a subir 0,7%, o Dow Jones a crescer 0,6% e o SP500, 0,4% O...
Data de emissão do relatório de resultados: segunda-feira, 28 de outubro, após o fecho do mercado. O que é a Alphabet...
GBPJPY está a negociar abaixa da resistência na área 141.20 Oportunidade de correção descendente A...
O relatório de resultados trimestrais da Earning Season da Amazon falhou as expectativas de mercado (pode consultar a nossa análise de ontem...
As bolsas abrem mistas, no último dia da semana, com os earnings dos EUA a deixarem os investidores confusos. Com o tema...
Resumo: Os lançamentos macroeconómicos da economia sul-coreana têm arrefecido nos últimos tempos O KOSPI sul-coreano...
Resultados das vendas a retalho sueco serão lançados esta manhã Embaixadores da UE poderão chegar a uma...
Os índices dos EUA terminaram a sessão de ontem de forma mista, com a NASDAQ a subir 0,8%, o SP500 a subir 0,2% e a Dow Jones...
Data do relatório de resultados: quinta-feira, 24 de outubro, após o fecho do mercado. Vemos, frequentemente, a Amazon disposta a...
A conferência de imprensa final do presidente do BCE, Mario Draghi, aparentementenão surpreendeu até agora e, a menos que haja uma...
O BCE manteve as taxas de juros, com a taxa de depósito principal a permanecer no nível recorde de -0,5%. O resultado está em...
US30 recupera da zona de suporte local dos 26700 pts A principal tendência permanece altista Os índices dos...
Embora a semana atual tenha sido mais uma vez dominada pelas manchetes do Brexit, os mercados em geral parecem estar a consolidar-se após...
As bolsas abrem otimistas, com a possibilidade de um acordo entre os EUA e a China, no próximo encontro no Chile, mesmo depois de as empresas...
Os índices dos EUA encerraram as negociações de ontem um pouco mais em alta, com ganhos a variar entre 0,2% e 0,3%;...
O Bank of America Merrill Lynch emitiu uma recomendação para o par cambial USDJPY. O Banco recomenda assumir uma posição...
Início fraco para a sessão da Europa O DE30 tenta superar os 12700 pts Continental (CON.DE) continua movimento altista,...
