Calendário económico: dados do mercado de petróleo e Brexit
Investidores do petróleo aguardam dados sobre reservas A "novela" do Brexit continua 15:30 - relatório...
Notícias de mercado
A Quanta Services é uma das maiores empresas do mundo que fornece serviços abrangentes de engenharia e construção para os setores de energia e telecomunicações. Com muitos anos de experiência, a Quanta desempenha um papel fundamental na execução...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Resumo: A Câmara dos Comuns aprovou a Lei do Acordo de Retirada, mas rejeitou a data assumida por Johnson Agora é a vez da UE decidir...
O Parlamento do Reino Unido aprovou, esta terça-feira, o Acordo de Retirada do Brexit (329-299), mas rejeitou a data de saída assumida...
Resumo: S&P500 quase no máximo histórico P&G a ganhar depois de melhoria nas perspectivas CAD recua...
Milho O preço do milho reagiu no nível técnico - 400 cêntimos por bushel (=35.24L) O último relatório...
O padrão C&O (cabeça e ombros) pode ser visto no gráfico Os compradores apareceram no suporte principal A resistência...
As bolsas abrem maioritariamente em alta, com a possibilidade de um acordo entre os EUA e a China. 'A China' diz que se ambas...
Início misto da sessão europeia DE30 luta perto da alça de 12750 pts SAP (SAP.DE) em parceria com a Microsoft...
Resumo: Os liberais provavelmente vencerão as eleições federais, embora venham a ter um mandato enfraquecido; Um governo minoritário...
Os índices dos EUA encerraram a sessão de ontem em alta, com o NASDAQ a ganhar 0,9%, o SP500 subiu 0,7%, enquanto a Dow Jones aumentou...
Dados de construção na Polónia serão divulgados pela manhã Votação do Brexit a serem realizados...
AUDUSD está a negociar numa tendência descendente Padrão de fundo duplo pode ser visto no gráfico A resistência...
Resumo: Mercados aparentemente esperançosos de que o acordo de Boris possa passar Deputados do Reino Unido devem votar nos próximos...
O GBPUSD ignorou o fracasso na votação do acordo do Brexit deste sábado e saltou para os 1,30 - o mais alto desde maio...
As bolsas abrem em alta com boas perspetivas sobre a guerra comercial e a libra face ao dólar atinge um novo máximo, dos últimos cinco...
Os índices europeus aumentam no início da nova semana DE30 perto do limite superior de um intervalo de curto prazo Vonovia...
Crescimento das vendas no retalho polaco deve acelerar A incerteza do Brexit continua Eleições federais no Canadá 9:00...
Resumo: As exportações sul-coreanas caíram nos primeiros 20 dias de outubro Os preços ao produtor e ao consumidor têm...
