Panorama matinal
Boris Johnson não conseguiu o apoio suficiente para o seu acordo de Brexit durante a votação no sábado; deverá...
Notícias de mercado
A Quanta Services é uma das maiores empresas do mundo que fornece serviços abrangentes de engenharia e construção para os setores de energia e telecomunicações. Com muitos anos de experiência, a Quanta desempenha um papel fundamental na execução...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Resumo: O otimismo relativo entre os mercados não beneficia as moedas digitais Ethereum quebra abaixo do limite inferior do canal em alta Os...
As bolsas perdem a força de valorização do início da semana com a China a apresentar o crescimento mais fraco dos últimos...
Resumo: O crescimento económico da segunda maior economia do mundo desacelerou mais do que o esperado no terceiro trimestre Um conjunto...
Resumo: Vários banqueiros centrais com discursos marcados para hoje Dados industriais polacos de setembro Conta corrente do BCE em agosto 9:00...
Os índices dos EUA terminaram as negociações de ontem ligeiramente em alta, com a NASDAQ a subir 0,4%, o SP500 a subir 0,3%...
As bolsas abrem sem um sentido definido com a libra a mostrar sinais de cansasso depois da escalada dos últimos dias. A libra...
Os índices dos EUA fecharam em baixa na quarta-feira, embora as perdas tenham sido pequenas, com o NASDAQ a cair 0,3%, o SP500 a cair 0,2% e...
Dados poloneses devem mostrar aceleração no crescimento dos salários Cimeira da UE começa hoje, as vendas no...
Resumo: US500 ainda perto dos 3000 Impacto fraco dos dados decepcionantes nas vendas do retalho dos EUA CPI canadense falha previsões Os...
Resumo: As vendas no retalho de setembro estão muito abaixo das expectativas O dólar americano afunda com esses dados, mas...
Alerta técnico: EURUSD continua a mover-se lateralmente O preço recuperou do suporte principal dos 1,10 USD O...
Na semana passada, o GBPUSD registrou a sua maior subida em dois dias da última década, com a libra a subir contra todos os seu...
Observações recentes da UE dizem que o acordo com o Brexit é quase impossível, a menos que o Reino Unido avance com outras...
As bolsas abrem na 'linha de água' com variações contidas. Por um lado, temos os resultados maioritariamente...
Ações europeias caem após abertura mista DE30 luta perto do pico do final de julho Wacker Chemie cai após...
Dados de IPC do Reino Unido, da área do euro e do Canadá Dados de vendas no retalho dos EUA de setembro serão divulgados...
