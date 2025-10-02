NZD desvaloriza com a inflação a continuar a cair
Resumo: -O crescimento dos preços no terceiro trimestre desacelerou, embora a desaceleração tenha sido um pouco menor do que o...
A Quanta Services é uma das maiores empresas do mundo que fornece serviços abrangentes de engenharia e construção para os setores de energia e telecomunicações. Com muitos anos de experiência, a Quanta desempenha um papel fundamental na execução...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Os índices dos EUA encerraram a sessão de ontem com ganhos sólidos, com a NASDAQ a subir 1,2%, o SP500 a subir 1% e o Dow Jones,...
Os preços do cacau estão a subir acentuadamente mais uma vez, subindo 2,7% na terça-feira. Os preços subiram quase 15% nos...
Resumo: Os US500 permanecem próximos dos máximos recentes. Várias grandes empresas reportam ganhos antes do início...
O Morgan Stanley emitiu uma recomendação para o par GBPUSD. O Banco recomenda assumir um Buy Limit no par com os seguintes níveis: Entrada...
A Morgan Stanley deu uma recomedação no par AUDJPY. O banco recomenda abrir uma posição longa nos seguintes niveis: Entrada (mercado):...
Resumo: Os dados mais recentes de empregos no Reino Unido mostram dicas de suavização Brexit ainda é o principal motor antes...
As bolsas abrem em alta na expetativa que os resultados das empresas norte-americanas excedam as perspetivas. Hoje inicia-se a earning...
Índice alemão ZEW para outubro deve cair mais Taxa de crescimento salarial do Reino Unido permanecerá inalterado em agosto Número...
As ações asiáticas estão equilibradas esta manhã, exceto a japonesa NIKKEI, que sobe 1,9%, com a abertura dos mercados...
Resumo: Índices dos EUA no vermelho com a relutância chinesa em assinar acordo comercial Tsy Sec: Mnuchin diz que "houve...
EURUSD recua da resistência em 78,6% da retração de Fibonacci O suporte principal pode ser encontrado em 1.10 O...
Donald Trump reiterou via Twitter que os Estados Unidos planeiam impor "grandes" sanções à Turquia. No entanto, o presidente...
As ultimas indicações são que a China pretende mais negociações antes de assinar o acordo comercial. O acordo a que...
A bolsa nacional abriu em queda, com o principal índice nacional , o PSI-20, a ceder 0,43% para os 4.982,54 pontos. A contribuir para o mau...
Comércio chinês permanece morno, PIB é emitido esta sexta-feira Manufatura nao se contagiam com otimismo na Europa Consumidor...
Resumo: A fed anunciou que irá começar a compra de Tresury bills em meados de Outubro Espera-se que este programa de compra dê...
Produção industrial turca deve cair em agosto Déficit na balança comercial polaca deve aumentar em agosto Feriados...
