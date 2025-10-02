Wrap matinal
Os EUA e a China chegaram a um acordo comercial temporário, suficiente para adiar um aumento tarifário de 5pp previsto para 15 de outubro,...
A Quanta Services é uma das maiores empresas do mundo que fornece serviços abrangentes de engenharia e construção para os setores de energia e telecomunicações. Com muitos anos de experiência, a Quanta desempenha um papel fundamental na execução...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
O Bank of America Merrill Lynch deu uma recomendação no par EURCHF com os seguintes níveis: Entrada (mercado): 1.1036 Target:...
Ouro afunda devido ao otimismo comercial O preço do ouro quebrou abaixo do limite inferior da faixa de consolidação...
Resumo: Bitcoin cai abaixo dos 8600 US $ Volatilidade relacionada com negociações comerciais EUA-China, bem como turbulência...
Comentário de Tusk da UE: "Johnson prometeu apresentar uma solução que funcione para todos". O Reino Unido não...
Resumo: As ações europeias começam em alta, com o otimismo comercial DAX luta em torno do limite superior do canal em...
As bolsas abrem em alta com a possibilidade de um acordo iminente entre os EUA e a China. A Casa Branca 'diz' que as conversações...
Resumo: Relatório de empregos canadense será lançado esta tarde Dados de confiança do consumidor dos EUA para outubro...
As ações dos EUA encerraram as negociações de ontem com ganhos moderados, após a notícia de que o primeiro...
Resumo: As ações dos EUA saltam depois do tweet de Trump IPC dos EUA falha estimativas Libra aprecia com...
Uma declaração conjunta de Boris Johnson e seu colega irlandês Leo Varadkar provocou um aumento na libra. A mensagem no Twitter diz...
Houve uma rápida movimentação no mercado de ações depois do tweet do presidente Donald Trump: "Grande dia de...
Resumo: OCPI dos EUA de setembro A / A: + 1,7% vs + 1,8% exp Comércio focado nas negociações EUA-China Mercados...
Formação de triplo topo avistada no gráfico O par está a testar a zona de suporte principal Olhando...
Resumo: PIB do Reino Unido M / M: -0,1% vs 0,0% exp. Antes tinha sido revisto de n0,1% para + 0,4% GBP permanece próximo...
Os indices Europeus sofrem uma queda no inicio da sessão de terça-feira DE30 mantém-se nos mesmos níveis...
A próxima rodada de negociações comerciais começa hoje em Washington BCE divulga ata da reunião de setembro Os...
Resumo: Minutas do FOMC sinalizam que alguns funcionários estavam com medo de um aperto na liquidez Muitas manchetes conflituosas sobre...
