Wrap matinal
Os índices dos EUA terminaram as negociações de ontem em alta, com o NASDAQ a subir 1%, o SP500, 0,9% e o Dow Jones a subir...
Notícias de mercado
A Quanta Services é uma das maiores empresas do mundo que fornece serviços abrangentes de engenharia e construção para os setores de energia e telecomunicações. Com muitos anos de experiência, a Quanta desempenha um papel fundamental na execução...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
As atas da reunião da FOMC (Federal Open Market Committee) para setembro serão divulgadas às 19:00 e revelarão...
Se, na semana passada, os movimentos de mercado foram impulsionados, principalmente, por dados económicos, esta semana o tema que mais agita os...
A formação de cabeça e ombros pode ser vista no gráfico O preço recuperou da linha do pescoço Observando...
Índices europeus escapam aos ursos da manhã DE30 sobe e volta a valores acima dos 12000 pts O Commerzbank...
O relatório API sugere que reservas são maiores do que o esperado. Será que o DoE confirmará esses dados? Presidente...
Resumo: Powell do Fed anunciou ontem que o banco central começaria a comprar títulos do Tesouro Esta medida foi projetada para aumentar...
Os índices dos EUA terminaram as negociações de ontem em abaixa - a NASDAQ perdeu 1,7%, o SP500 caiu 1,6% e a Dow...
Resumo: A GBPUSD cai para minimos de 1 ano abaixo dod $1,22 com as preocupações em torno no Brexit A maioria dos índices...
A libra é a moeda com pior desempenho hoje, entre as principais, caindo contra todos os seus pares, já que qualquer esperança de que...
Petróleo Arábia Saudita informou que restaurou totalmente a capacidade de produção perdida durante ataques com drones Os...
O FRA40 regressou do limite inferior da estrutura de Overbalance quebrada anteriormente Possibilidade de estender o movimento descendente O...
Os principais índices do mercado de ações estão a ser negociados em baixa nesta terça-feira, com o pouco otimismo antes...
DE30 cai depois de não ter conseguido quebrar acima do nível de 50% de Fibo do último movimento descendente A meta de...
Dados de produção industrial de países europeus serão divulgados pela manhã Inflação do...
Os índices dos EUA terminaram a sessão de ontem a perder entre 0,3% e 0,5%; na Ásia, o sentimento melhorou notavelmente...
Índices de Wall Street devem iniciar a semana no vermelho devido a preocupações comerciais Greve dos trabalhadores...
EURUSD ultrapassou o limite superior da estrutura Overbalance Probabilidade de reversão de tendência O EURUSD ultrapassou...
