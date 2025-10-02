Atualização macroeconômica: economia dos EUA a captar as tendências globais
Mercado de trabalho norte-americano com valores decentes, mas dados de atividade em queda livre Inflação européia pressiona o...
A Quanta Services é uma das maiores empresas do mundo que fornece serviços abrangentes de engenharia e construção para os setores de energia e telecomunicações. Com muitos anos de experiência, a Quanta desempenha um papel fundamental na execução...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
A Nordea emitiu uma recomendação para o par de moedas EURUSD. O Banco recomenda assumir uma posição pendente curta no par...
DE30 negocia nas proximidades da barreira psicológica dos 12000 pts Bayer (BAYN.DE) sobe com o adiamento do julgamento do Roundup...
Nenhuma leitura chave agendada para segunda-feira Manchetes do Brexit provavelmente impulsionarão a libra Minutas do...
Resumo: A China está cada vez mais relutante em chegar a um acordo comercial abrangente com os EUA. A proposta a ser feita pela China aos...
Os índices dos EUA encerraram as negociações de sexta-feira com ganhos decentes, após uma impressão bastante sólida...
Resumo: Muito barulho com o Brexit mas pouca transparência GBP pouco mudou desde a semana passada Ações...
Padrão de duplo topo detetado USDJPY desceu abaixo do suporte dos 107.00 USDJPY está a negociar abaixo da...
DE30 permanece próximo da zona de suporte principal Infineon (IFX.DE) dá um salto quando Nikkei declara que procura...
O relatório NFP deve mostrar um aumento de 140 mil empregos Estimativas canadense deverão indicar melhorias em setembro Powell...
As ações dos EUA fizeram uma inversão de marcha impressionante esta quinta-feira, dada a esperança dos investidores...
Resumo: ISM em foco após o impacto dos lançamentos de terça-feira Lançamento do NFP também no radar S...
EURUSD está a ser negociado abaixo do limite superior da estrutura Overbalance A principal tendência continua a ser baixista EURUSD...
Resumo: PMI de serviços do Reino Unido: 49,5 vs 50,3 exp. 50,6 anterior Leitura sugere possibilidade de recessão técnica Reação...
CAC40 (FRA40) salta em alto após decisão da OMC Empresas de bens de luxo sobem, já que as tarifas dos EUA são...
Depois de dois dias de sell off, as bolsas abrem mistas, com o mercado alemão fechado para comemoração do feriado "Dia...
Possível quenda no ISM não industrial Vários discurços de banquiros centrais programados para hoje Mercado...
