Os índices americanos caíram esta quarta-feira, com a Dow Jones a perder até 1,9%, o SP500 com uma queda de 1,8% e a NASDAQ,...
A Quanta Services é uma das maiores empresas do mundo que fornece serviços abrangentes de engenharia e construção para os setores de energia e telecomunicações. Com muitos anos de experiência, a Quanta desempenha um papel fundamental na execução...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
É costume que o relatório mensal de empregos nos EUA seja um dos maiores eventos para os mercados. Porém, a data marcada...
Resumo: A economia dos EUA aumenta em 135 mil novos empregos em setembro O dólar dos EUA é negociado ligeiramente mais baixo em relação...
Sinais contraditórios no ouro Formação de cabeça e ombros activada no gráfico Os compradores entraram...
Espera-se que o PMI de contrução de UK continue em terreno negativo Relatório do ADP ao principio da...
Resumo: Boris Johnson deverá apresentar uma proposta à UE ainda hoje A UE nega que esteja pronta para permissões relativamento...
Resumo: PMI de manufatura do Reino Unido: 48,3 vs os 47,0 esperados. 47,4 no período anterior Subida relacionada, principalmente,...
O Reserve Bank da Austrália decidiu hoje diminuir a sua taxa de juros principal em 25 pontos base, para 0,75% , correspondendo à estimativa...
Resumo: Navarro desmente rumor de que os EUA estariam para impor restrições a empresas chinesas Índices dos EUA começam...
O Morgan Stanley deu uma recomendação para o par AUDUSD. O banco recommenda abrir uma posição longa pendente nos...
Observaram-se algumas vendas no EURUSD nas negociações mais recentes do par, caindo abaixo da dos 1,09 e negociando em valores só...
A formação de cabeça e ombros podem ser vistas no gráfico A metodologia de overbalance ainda não sugere reversão...
Resumo: Contração para o segundo trimestre confirmada no Reino Unido Impacto negativo mínimo observado nos mercados GBPUSD...
O DE30 negocia lateralmente entre os 12370 pts e o nível Fibo de 61,8% Henkel (HEN3.DE) cai depois de descer de nível no BofAML Siemens...
As bolsas abrem sem grandes variações a tentarem medir a vericidade das notícias que foram divulgadas sobre a guerra comercial. Notícias...
Dados preliminares de inflação dos países da zona euro Segunda emissão do relatório do PIB do Reino Unido para...
A Wall Street terminou a sessão de sexta-feira em queda, depois das notícias de que os EUA poderiam considerar o fechamento de empresas...
Os preços do OIL e do OIL.WTI estão a cair novamente depois da Reuters dar informações sobre os Estados Unidos mostrar vontade...
Petróleo cai com saudita anunciando cessar-fogo parcial Houve uma rápida queda do preço do petróleo recentemente, após...
