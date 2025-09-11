BOLETIM DIÁRIO - 14/11/2024
Os futuros dos EUA estão ligeiramente em alta após uma sessão volátil que terminou mista. Os dados do IPC estiveram em...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Adriana Kugler, membro do Conselho de Governadores do Federal Reserve, sinalizou hoje que combater a inflação mais alta nos EUA pode ser...
A ata da última reunião do BCE, quando os banqueiros decidiram cortar a taxa de juros em 25 pontos-base (17 de outubro), acaba de ser publicada....
O dólar americano está estendendo sua tendência de alta, fortalecendo-se em praticamente todos os pares de moedas concebíveis....
Mercados europeus avançam durante a sessão de quinta-feira Atas do BCE, relatório de PPI dos EUA e discursos de Powell/Lagarde...
O presidente do Fed de Kansas City, Jeffrey Schmid, e o presidente do Fed de St. Louis, Alberto Musalem, comentaram sobre a política monetária...
7:00 AM BRT - Zona do Euro, relatório do PIB para o 3º trimestre. Atual: 0,9% a/a. Previsão: 0,9% a/a. Anterior: 0,9% a/a. PIB SA (T/T)...
Os futuros apontam para uma abertura mista na sessão europeia. Os futuros baseados no índice Euro Stoxx 50 estão atualmente...
O início da sessão de negociação de quinta-feira nos mercados é continuamente marcado pelo dólar americano,...
Os futuros de trigo na CBOT caíram quase 1,5% hoje, recuando para $540, pressionados pelo dólar forte e com o vencimento de contrato próximo. Chuvas...
A Intuitive Machines, dos Estados Unidos, especializada no fornecimento de hardware e software para suporte à exploração lunar, divulgará...
O sentimento no mercado de ações dos EUA está misto hoje; US500 e US100 oscilam em torno de máximas históricas. O...
O par AUD-USD caiu 0,7% intradiário, alcançando 0,64 e mantendo-se próximo dos níveis mais baixos em três meses. A queda...
Após os comentários de Neel Kashkari do Fed, Lorie K. Logan, CEO do Federal Reserve Bank of Dallas, comentou sobre a política do Fed...
O mercado de cacau tem experimentado um crescimento muito forte desde o início desta semana, à medida que surgiram preocupações...
Membro do Federal Reserve, Neel Kashkari, concedeu a entrevista para a Bloomberg TV após o relatório de CPI de outubro dos EUA. Aqui estão...
O preço do cacau registra hoje uma alta significativa de 5,91% no intradiário, alcançando o patamar máximo de 8.201 dólares...
O IPC dos EUA (outubro) veio em 2,6% na comparação anual, em linha com as expectativas de 2,6% e acima do 2,4% registrado anteriormente. O...
O índice alemão DAX está perdendo quase 0,5% durante a sessão de hoje, rompendo assim abaixo do limite inferior da zona de...
Investidores aguardam ansiosos os dados de inflação de outubro, com previsão de alta de 0,3% no núcleo do IPC, impulsionada...
