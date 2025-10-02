NZD ganha força à medida que as espectativas sobre corte nas taxa diminuem ligeiramente
Resumo: O RBNZ mantém as taxas inalteradas e destaca que, se necessário, ainda há margem para melhoras na política Os...
A Quanta Services é uma das maiores empresas do mundo que fornece serviços abrangentes de engenharia e construção para os setores de energia e telecomunicações. Com muitos anos de experiência, a Quanta desempenha um papel fundamental na execução...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Deputados, lançou oficialmente um inquérito de destituição contra o presidente...
DAX (DE30) não chega a ultrapassar a média móvel exponecial de 33 períodos Alemanha pondera ajudar companhia aérea...
As bolsas abrem em alta com os receios sobre a guerra comercial a arrefecerem. Enquanto que ontem, as bolsas negociaram em baixa com receio...
Sentimento de risco impulsionado por comentários da China Resumo: - Governo chinês oferece novas isenções a várias...
A Societe Generale emitiu uma recomendação para o par de moedas EURJPY. O Banco recomenda assumir uma posição pendente curta...
Queda no PMI na Europa gera receio de recessão Mercado imobiliário americano com força A Índia corta impostos...
As bolsas abrem em baixa no primeiro dia da semana. A justificar este sentimento negativo, está a guerra comercial entre os EUA e a...
Resumo: - As leituras preliminares do PMI das economias da EMU mostraram uma queda acentuada - A fraqueza é visível...
Resumo: - Bitcoin volta acima de US $ 10k após o tweet de um EA - Litecoin mantém o seu impulso de alta -...
Os mercados bolsistas vão crescendo progressivamente. O indice frances acabou de chegar ao máximo histórico Durante...
O Credit Suisse deu uma recomendação para o par USDJPY. O banco recomenda uma posição com os seguintes níveis: Entrada (Sell...
As bolsas abrem em alta com a FED a reduzir as taxas de juro, como esperado. A FED avançou com um corte em 0.25pb nas taxas de juro,...
A coroa noroeguesa está a subir depois do banco central ter decidido subir a taxa de juro em 25 pontos base. No entanto, o Norges Bank disse que...
NB, BoE, Norges Bank e SARB anunciam decisão sobre taxa hoje Crescimento das vendas no retalho no Reino Unido deve desacelerar Outro dado...
Volatilidade gigantesca no mercado de petróleo Olhos no índice S&P500 a fazer novo ATH GBPUSD quebrou acima de...
A Fed dos EUA anunciará a sua decisão hoje às 19:00, que será seguida por uma conferência pós-reunião de...
Espera-se muita volatilidade HOJE no EURUSD, GOLD e US500, US100 Iremos acompanhar em direto as divulgações e conferência...
