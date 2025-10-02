Calendário económico: Foco nos dados de emprego e Powell
Resumo: - Relatório de emprego dos EUA para roubar a atenção no dia de hoje - Dados sobre emprego no Canadá podem afetar...
Notícias de mercado
A Quanta Services é uma das maiores empresas do mundo que fornece serviços abrangentes de engenharia e construção para os setores de energia e telecomunicações. Com muitos anos de experiência, a Quanta desempenha um papel fundamental na execução...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Desde que a Fed indiciou a possibilidade de corte de taxas de juro em Junho, o dólar tem valorizado consistentemente. Será que...
As bolsas abrem hoje em alta, com os principais foco de tensão a abrandarem. Por um lado temos o Brexit. Foi aprovada a proposta...
As bolsas abrem em alta, com os investidores de olhos postos na próxima reunião da FED, a 18 de setembro. Se por um lado o índice...
No dia de hoje a libra destaca-se ao tocar em mínimos de 2017, face ao dólar. Hoje o parlamento do Reino Unido vai debater a...
Resumo: - EUA, ISM de manufatura sob os holofotes esta tarde - PMI de construção do Reino Unido - Alguns banqueiros...
Resumo: Índices europeus iniciam semana de trading com relativo apetite pelo risco Eleições locais em Saxónia e Brandenburg...
Resumo: -PMI da manufatura do Reino Unido: 47,4 vs 48,4 exp. 48,0 anterior -Outras variáveis a contribuir para o lado negro -GBPUSD...
As bolsas abrem em alta, no primeiro dia de negociação de setembro e em dia de feriado nos EUA, para comemorar o Labor Day. Dados...
Resumo: - Leituras do PMI para agosto das economias europeias - Dados SNB sobre depósitos à vista (o indicador...
Resumo Dados do CPI de agosto para a zona euro Economia canadiense deverá crescer 3% anual no segundo trimestre de 2019 Olli...
Resumo: · Indignação...
Resumo - Segunda divulgação dos dados do PIB dos EUA no segundo trimestre - Inflação alemã deve desacelerar -...
Resumo - Dia crucial para a política italiana - O relatório DOE confirmará queda significativa sugerida pela API ontem? - Sessão...
Resumo - Banco central húngaro deverá deixar taxas inalteradas - Grande deterioração prevista nos dados da Conference...
Resumo: Donald Trump decidiu responder às tarifas retaliatórias chinesas na sexta-feira, contribuindo para uma nova escalada das...
