AUDNZD - recomendação da Morgan Stanley
A Morgan Stanley deu uma recomendação para o par AUDNZD. O banco recomenda abrir uma posição longa nos seguintes niveis: Entrada (mercado):...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
A Quanta Services é uma das maiores empresas do mundo que fornece serviços abrangentes de engenharia e construção para os setores de energia e telecomunicações. Com muitos anos de experiência, a Quanta desempenha um papel fundamental na execução...
Mais
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
A Morgan Stanley deu uma recomendação para o par AUDNZD. O banco recomenda abrir uma posição longa nos seguintes niveis: Entrada (mercado):...
Resumo - Reunião dos banqueiros centrais em Jackson Hole começa hoje - Jerome Powell e Mark Carney entre...
Resumo: Discurso dado pelo Governador do RBNZ, Adrian Orr apoiou o dólar neo-zelandês Crescimento de preço principal...
O par GBPUSD disparou de forma avassaladora após as declarações da chanceler alemã Angela Merkel sobre a resolução...
Temos assistido a uma recuperação dos mercados accionistas ultimamente, na esperança que possam aparecer mais estímulos. A...
Resumo PMIs na Alemanha um ponto-chave da sessão europeia O crescimento das vendas no retalho polaco deverá acelerar significativamente PMI industrial...
Deutsche Bank publicou uma recomendação de trading para o par cambial AUDCAD. O Banco recomenda posições compradoras...
Resumo Bolsa europeia em valorização nesta quarta-feira DAX (DE30) atinge zona de resistência no curto prazo Bayer (BAYN.DE)...
Calendário Económico: Minutas do FOMC no centro das atenções Resumo Minutas do FOMC a...
Resumo: Índices americanos fecharam a sessão de ontem em baixa, índices asiáticos andamum pouco mistos antes do fecho...
O TD Bank deu uma recomendação de compra para o par AUDNZD. O banco recomendou abrir uma posição de compra nos seguintes...
Resumo: Dólar Australiano lidera ganhos no grupo G10 seguindo as minutas do RBA com os exportadores a protegere as suas posições...
Resumo: - Crescimento salarial polaco deverá recuperar após grande queda em junho - CAD aguarda dados de vendas de manufatura - Traders de...
Resumo - Olaf Scholz indica a possibilidade de implementação de estímulos económicos para fazer frente a uma recessão -...
Resumo: - Segunda versão do CPI europeu para julho - Estados Unidos anunciam decisão da Huawei hoje - Semana...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador