3 ativos para negociar esta semana: US500, GBPUSD, AUDUSD
Resumo: Guerra comercial sofre escalar de tensões e causa o pânico nos índices GBPUSD recupera de suporte crucial próximo...
A Quanta Services é uma das maiores empresas do mundo que fornece serviços abrangentes de engenharia e construção para os setores de energia e telecomunicações. Com muitos anos de experiência, a Quanta desempenha um papel fundamental na execução...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Deutsche Bank emitiu uma recomendação sobre o par cambial AUDJPY. O Banco recomenda entrar vendedor no ativo, com os seguintes níveis: Entrada...
Resumo: • Mercados de ações europeus começaram o dia com aumentos de preços moderados • encomendas...
Resumo: - Bullard da Fed a tomar a palavra no final do dia - API divulga o relatório sobre a alteração semanal nos inventários...
As bolsas acionistas abrem no vermelho, com as tensões entre os dois gigantes EUA e China a aumentarem. A semana passada os EUA avançaram...
As bolsas abrem em baixa, com o aguçar das tensões comerciais entre EUA e a China. Os EUA anunciaram que iríam avançar...
Resumo: - A inflação turca deverá ter acelerado em julho - Serviços finais PMI de países europeus e as primeiras...
Resumo: Empresa dos mídia chineses questiona se vale a pena continuar as negociações com os EUA após Trump ter imposto...
A Morgan Stanley deu uma recomendação para o par USDCAD O banco recomenda uma entrada longa no par com os seguintes niveis: Entrada (mercado):...
As bolsas ontem fecharam em baixa, com o aguçar da guerra comercial. O Presidente Donald Trump avança com nova série...
Resumo: O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou a imposição de uma tarifa de 10% sobre os US $300 biliões remanescentes de...
Resumo: BOE vota a manutenção de taxa de juro de forma unânime Nenhuma declaração de relevo na conferência...
As bolsas abrem mistas, com as decisões da FED a deixarem os investidores apreensivos. A FED avançou com cortes nas taxas de...
As bolsas negoceiam na 'linha de água' a aguardarem as decisões da FED. 'Em cima da mesa' está a hipótese...
Resumo: - FOMC vai tomar a decisão sobre a taxa de juro hoje - Desaceleração da economia europeia deverá ter...
O TD Bank deu uma recomendação para o par USDJPY. O banco recomenda abrir uma posição longa no par com os seguintes niveis: Entrada (mercado):...
As bolsas seguem a negociar mistas a aguardarem a reunião da FED. O Banco Central do Japão deixou as taxas de juro inalteradas...
