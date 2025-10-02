Calendário Económico: últimos indicadores norte-americanos antes da decisão da Fed
Resumo - Inflação alemã tem desacelerado ligeiramente em Julho - Um conjunto importante de indicadores económicos dos EUA...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
A Quanta Services é uma das maiores empresas do mundo que fornece serviços abrangentes de engenharia e construção para os setores de energia e telecomunicações. Com muitos anos de experiência, a Quanta desempenha um papel fundamental na execução...
Mais
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Resumo - Inflação alemã tem desacelerado ligeiramente em Julho - Um conjunto importante de indicadores económicos dos EUA...
Resumo: · Banco do Japão manteve a política monetária inalterada e reduziu previsões de inflação...
O Deutsche Bank lançou uma recomendação de negociação para o par AUD/JPY. O banco recomenda uma posição...
As bolsas negoceiam maioritariamente em terreno negativo. Esta Semana A partir desta semana devemos assistir a uma diminuição...
Resumo: - CPI espanhol acelerou 0,6% anualmente em julho - Índice da Fed de Dallas deve recuperar muito em julho - Banco do Japão...
Resumo: Yen Japonês é a moeda mais forte esta manhã antecipando as reuniões da Fed e do BoJ Janet Yellen defende um...
Resumo: Inflação japonesa desacelera mais do que o previsto, apesar de os preços core se manterem inalterados Representandes...
As bolsas abrem, na sua maioria, em baixa depois de Mario Draghi ter defraudado a expectativa dos investidores. Os investidores esperavam...
Resumo: - O PIB dos EUA do segundo trimestre parece ser o principal evento hoje - Leituras de segundo nível antes dos dados dos EUA serem...
Resumo: S&P500 (US500) estabiliza junto aos novos máximos históricos Queda repentina nos índices europeus pesa...
Por Carla Maia Santos Team Leader & Senior Broker As bolsas abrem sem um sentido definido, depois de o S&P500 e do Nasdaq100 fazerem...
Resumo: Decisão de taxa do BCE será o principal evento na quinta-feira CBRT é esperado que faça um grande corte de...
Sem recuperação à vista na Europa, o BCE mais uma vez enfrenta um desafio - como reavivar a economia. O programa de QE foi encerrado...
Por Carla Maia Santos Team Leader & Senior Broker Aas bolsas seguem a negociar em alta, com os investidores à espera que os...
Resumo: PMIs preliminares das principais economias europeias para julho PMIs dos EUA, vendas de casas novas em junho Dados semanais...
Os mercados accionistas europeus estão valorizaram fortemente esta terça-feira, impulsionados pelas crescentes expectativa de contar...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador