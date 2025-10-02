Calendário Económico: Dia de Inflação
Resumo: - Inflação no Reino Unido de Junho ficou inalterada em 2% relativamente ao mesmo período do ano anterior. - Crescimento...
A Quanta Services é uma das maiores empresas do mundo que fornece serviços abrangentes de engenharia e construção para os setores de energia e telecomunicações. Com muitos anos de experiência, a Quanta desempenha um papel fundamental na execução...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Tem havido algumas alterações de preços importantes ao longo de todos os mercados. Hoje gostaríamos de apresentar os gráficos...
Por Carla Maia Santos Team Leader & Senior Account Manager As bolsas norte-americanas voltaram a fazer novos máximos históricos...
Resumo: - Índice ZEW alemão, espera-se mais uma queda em julho - Vendas de retalho nos EUA e dados de produção a serem...
Resumo: Crescimento do preço na economia da Nova Zelândia acelerou no Q2, coincindindo com a estimative média Minutas do RBA...
Resumo: Wall St. valoriza para novo máximos históricos Citi ultrapassa estimativas de resultados Crescimento chinês...
Por Carla Maia Santos Team Leader & Senior Account Manager As bolsas abrem em alta, nesta segunda-feira, com os dados positivos...
Resumo: dados polacos na na agenda do dia Índice Empire NY espera grande recuperação RBA publica minutas durante a noite Como...
Resumo: Economia chinesa cresceu no Q2 ao ritmo esperado, segundo os analistas da Bloomberg Dados para Junho da China batem expectativas Recep...
Com Carla Maia Santos Senior Broker & Team Leader As bolsas abrem mistas, com Powell a manter a sua perspetiva de cortes nas taxas...
esumo: Donald Trump acusou a China de não cumprir as promessas feitas relativas à compra de bens agrícolas Imprensa...
Por Carla Maia Santos Team Leader & Senior Broker As bolsas 'explodem' em alta e o S&P500 bate novo máximo histórico,...
Resumo: A conta da última reunião da FED cimentou as expectativas de que irá haver um corte de taxas ao final deste mês...
Resumo: - BCE publica hoje a ata, lançamento do relatório WASDE à tarde - Segundo dia dos testemunhos do Congresso de Powell -...
A earnings season nos EUA irá começar na próxima semana. Será expectável que os resultados das empresas não...
Por Carla Maia Santos Team Leader & Senior Broker Com a guerra comercial a acalmar, os investidores voltam a olhar para o tema taxas...
Resumo: A Casa Branca informou que na Terça-feira houve uma chamada relativa às conversas de negociação entre os EUA...
