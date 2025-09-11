US OPEN - Mercado em antecipação de decisões
O início da nova semana é marcado pelas esperanças e preocupações dos investidores em relação a importantes...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Os futuros dos Estados Unidos operam estáveis enquanto o presidente Trump destacou “um grande progresso” em sua reunião com o...
Pessimismo nos mercados financeiros europeus Há pessimismo nos mercados financeiros europeus hoje. Os contratos sobre o DE40 caem mais de 0,4%,...
Dados principais: Balança comercial ajustada sazonalmente, junho: 2,8 bilhões (previsão: 18,1 bilhões; anterior: 16,2...
Petróleo tenta recuperação, mas volta a cair após declarações de Trump O petróleo tentou se recuperar...
A sessão de hoje será excepcionalmente pobre em divulgações de dados macroeconômicos, o que deve intensificar a atenção...
Embora a sexta-feira tenha terminado com uma correção em Wall Street (S&P 500: -0,3%, Nasdaq: -0,4%, Russell 2000: -0,55%, DJIA: +0,1%),...
________ O conteúdo aqui disponibilizado não constitui ou deve ser considerado conselho, recomendação, oferta ou solicitação...
Wall Street encerrou o dia em queda após dados de inflação ao produtor (PPI) acima do esperado reduzirem as expectativas dos investidores...
Fatos: O USDJPY interrompeu sua queda após a divulgação de uma inflação ao produtor nos EUA acima do esperado. O...
EIA – Variação dos Estoques de Gás Natural (em BCF): Atual: 56B Previsão: 54B Anterior: 7B Os...
Os índices acionários dos EUA abriram em queda, enquanto os rendimentos dos Treasuries se recuperaram após um dado de inflação...
Os futuros dos Estados Unidos operam estáveis em um dia marcado por declarações do presidente Donald Trump, que afirmou que as taxas...
Futuros do DAX (DE40) sobem com otimismo europeu antes das conversas Trump-Putin e sentimento positivo em Wall Street Investidores aguardam dados macroeconômicos...
🏛️ Probabilidade de corte de juros em setembro diminui levemente após divulgação dos dados A inflação ao produtor...
As ações da holding americana Tapestry, dona de marcas de luxo, caem quase 13% no pré-mercado de Wall Street após a divulgação...
Estados Unidos – Dados de Inflação de julho Núcleo do PPI (M/M): 0,9% (previsão 0,2%, anterior 0,0%) Núcleo...
O contrato futuro do Nikkei 225 vem registrando uma forte tendência de alta, levando o índice a novas máximas históricas...
Mercados europeus abrem em alta; DAX sobe 0,2% e futuros de Wall Street avançam levemente Dados da Zona do Euro vieram ligeiramente mais...
