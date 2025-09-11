Ação da Semana - Palo Alto Networks (13.11.2024)
Palo Alto Networks, líder em cibersegurança corporativa, está passando por um período de transição, marcado pela...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Palo Alto Networks, líder em cibersegurança corporativa, está passando por um período de transição, marcado pela...
A leitura do Índice de Preços ao Consumidor (CPI) de outubro será a primeira leitura de inflação nos EUA após...
Índices europeus estão com uma sessão mista O índice DAX da Alemanha registra uma leve alta de 0,15%, situando-se em 19.100...
Fatos: O dólar valorizou-se em 6% desde sua mínima local no início de outubro, marcando o aumento mais dinâmico desde...
Desde sua baixa local no início de outubro, o dólar valorizou-se em 6%. Este é o aumento mais dinâmico desde o início...
O evento mais importante desta semana é, sem dúvida, a divulgação do relatório do CPI dos EUA, que será publicado...
Índices da região Ásia-Pacífico estão sendo negociados majoritariamente em alta. Os índices chineses estão...
Estamos vendo uma continuação da tendência de baixa no mercado de metais preciosos hoje, com o ouro fechando quase 1% abaixo de $2.600...
As ações da Shopify estão subindo quase 24% após o relatório de resultados, que superou as expectativas dos analistas....
A Micron Technology caiu 5,50% após a Edgewater Research reduzir suas projeções de preços para NAND e DRAM, sinalizando uma...
As ações da Snap Inc. estão caindo quase 4% após o Washington Post citar fontes anônimas que afirmam que Donald Trump...
As expectativas de inflação de 3 anos dos consumidores dos EUA caíram para 2,5% em outubro, contra 2,7% em setembro, e as de 5 anos...
Acabamos de receber detalhes das declarações feitas por dois representantes do FOMC - Thomas Barkin, do Richmond Fed, e o Governador Christopher...
O dólar e os rendimentos dos títulos dos EUA continuam a subir. Os índices abrem ligeiramente para baixo. O S&P 500 permanece...
Petróleo O petróleo bruto continua sua queda devido ao contínuo chamado "Trump trade", que pode significar as políticas...
Os futuros dos Estados Unidos estão sendo negociados em baixa num mercado que está ajustar-se após o feriado do Dia dos Veteranos...
Abertura do mercado americano ao vivo - 12/11/2024 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui ___ O conteúdo...
A correção, que começou em 31 de outubro, já atingiu aproximadamente 7% ou $200 por onça. A queda está ligada...
Mercados europeus caem na sessão de terça-feira Os dados do ZEW apontam para um aumento do desemprego na Alemanha; os salários,...
O par EUR-GBP registrou uma alta após a divulgação dos dados do Índice de Preços ao Consumidor (CPI) da Alemanha para...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador