EURGBP - recomendação do IFR
A Thomson Reuters IFR deu uma recomendação para o par EURGBP. A recomendação é para abrir uma posição...
Notícias de mercado
A Quanta Services é uma das maiores empresas do mundo que fornece serviços abrangentes de engenharia e construção para os setores de energia e telecomunicações. Com muitos anos de experiência, a Quanta desempenha um papel fundamental na execução...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Os mercados reagiram eufóricos à importante reunião do G20, isto devido ao anuncio de trégua entre a China e os EUA. Enquanto...
As bolsas abrem o primeiro de julho em alta, com a reunião do G20 a trazer novidades positivas em relação à guerra comercial...
Resumo: Os EUA e a China concordaram em não impor tarifas nos bens importados, Trump permitiu que a Huawei comprasse equipamento de empresas...
As bolsas negoceiam cautelosas a aguardarem a reunião do G20, onde os dois presidentes dos EUA e da China poderão entrar em acordo ou não. A...
Resumo: Retirada de ações asiáticas, ouro valorize e o Tesouro Americano aumenta antecipando a reunião pivotal entre...
Resumo: Inflação da UEM e dos EUA Q1 PIB do Reino Unido (final), PIB mensal de abril do Canadá Rendimento pessoal e gastos...
Depois de uma turbulenta em maio, quando os mercados ficaram chocados com o regresso das guerras comerciais, as esperanças de um retorno a melhores...
Resumo: A melhoria de relações comerciais entre EUA e China ajuda na recuperação dos índices europeus DAX (DE30)...
Por Carla Maia Santos Team Leader & Senior Account Manager As bolsas europeias abrem indecisas, depois de notícias positivas...
O secretário de estado dos EUA declarou que o acordo comercial com a China está praticamente delineado, causando movimentos entusiásticos...
Resumo: Mercado Acionário Europeu abre em baixa na Quarta-feira após negociações mistas na Ásia Mario Draghi...
Por Carla Maia Santos Team Leader & Senior Broker As bolsas abrem no vermelho com as declarações do presidente da FED,...
Resumo: As encomendas de bens duráveis nos EUA para maio são as principais leituras desta tarde Banco central checo deverá...
AUDUSD Ao analisar este ativo no intervalo H1, denota-se uma tendência descendente do AUDUSD. O Aussie ainda se debate para ultrapassar esta...
Por Carla Maia Santos Team Leader & Senior Account Manager As bolsas abrandam o crescimento, depois de o S&P500 ter feito novo máximo...
Resumo: Irão afirma que uma solução diplomática já está fechada desde que os EUA imposeram novas sanções...
