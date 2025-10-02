Análise Técnica: US100
Resumo: US100 a cotar próximo de máximos históricos Tendência de valorização bem definida Risco de inversão...
A Quanta Services é uma das maiores empresas do mundo que fornece serviços abrangentes de engenharia e construção para os setores de energia e telecomunicações. Com muitos anos de experiência, a Quanta desempenha um papel fundamental na execução...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Por Carla Maia Santos Team Leader & Senior Account Manager As bolsas negoceiam em alta depois de os Bancos Centrais dos EUA e da Europa...
Resumo: Moeda turca fortalece esta manhã na sequência de uma reeleição em Istambul no Domingo Ligeiro risco visto...
O EURGBP tem estado a cotar dentro de uma range durante muito tempo. Os últimos 3 movimentos altistas tiveram a mesma dimensão, e observamos...
Depois dos nervos do mês de maio, os mercados globais subiram acentuadamente na expectativa de que os bancos centrais socorram os investidores dos...
Por Carla Maia Santos Team Leader & Senior Account Manager As bolsas dispararam ontem em alta com as declarações inesperadas de...
Resumo: Ações chinesas ressaltam na esperança correlacionada com a reunião Trump-Xi no Japão mais tarde neste...
Por Carla Maia Santos Senior Broker & Team Leader As bolsas continuam a negociar flat, a aguardar a reunião da FED que...
Resumo: Dólar australiano perde terreno nas primeiras horas de trading europeu seguindo as minutas do RBA China cortou os títulos...
Por Carla Maia Santos Senior Broker & Team Leader As bolsas seguem a lateralizar, a aguardar a reunião da FED esta semana, evento...
Resumo: New York Empire State Index perspectiva baixista Fórum do BCE sobre Bancos Centrais começa hoje em Sintra, Portugal Paris...
Resumo: Ações asiáticas sobem ligeiramente no início desta nova semana Dólar Neo-Zelandês lidera...
Por Carla Maia Santos Senior Broker & Team Leader Depois de um mês de maio negro nas bolsas, junho segue a reagir em alta. Esta...
Resumo: Dólar neo-zelandês é, de longe, a moeda com o pior desempenho esta manhã, devido a um comunicado mais fraco de...
As bolsas negoceiam com variações contidas. O mercado americano ontem interrompeu uma série de seis dias de ganhos, com o presidente...
Por Carla Maia Santos Senior Broker & Team Leader As bolsas abrem em alta com os EUA a ajudarem no sentimento positivo geral. Por...
Resumo: Preço do petróleo descem esta manhã seguindo o comunicado API também como as previsões atualizadas...
Resumo: Desemprego do Reino Unido permanece próximo dos mínimos da década Os salários sobem mais que o esperado EURGBP...
Resumo: FTSE a caminho de registar o 5º dia de valorizações consecutivas GBP sem tendência definida esta semana mixed...
