Abertura do Mercado - 7 de Junho de 2019
Por Carla Maia Santos, Senior Broker & Team Leader As bolsas abrem mistas a aguardarem o NFP. Os investidores aguardam a divulgação...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
A Quanta Services é uma das maiores empresas do mundo que fornece serviços abrangentes de engenharia e construção para os setores de energia e telecomunicações. Com muitos anos de experiência, a Quanta desempenha um papel fundamental na execução...
Mais
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Por Carla Maia Santos, Senior Broker & Team Leader As bolsas abrem mistas a aguardarem o NFP. Os investidores aguardam a divulgação...
Dax cai forte com o BCE e Draghi Draghi diz que não há risco de deflação e falha em avaliar os cortes Estoques dos EUA...
Os mercados estão certos de que o próximo passo do Fed será um corte nas taxas de juros. Na verdade, esse corte é totalmente...
Resumo: - A África do Sul teve uma contração no primeiro trimestre de 2019 - A independência do Banco Central da África...
Por Carla Maia Santos, Senior Broker & Team Leader Os índices acionistas abrem na linha de água a aguardarem a conferência...
Resumo: Fitch corta rating mexicano enquanto Moody diminui a sua perspectia, sendo que ambas as empresas ctam o mesmo fator Ainda não há...
Por Carla Maia Santos, Senior Broker & Team Leader As bolsas reagem em alta às declarações do presidente...
Resumo: Princípio da sessão não registou uma tendência definida DE30 está a aproximar-se de uma zona de...
Resumo: Dólar neo-zelândes lidera ganhos seguindo comentários dum oficial do RBNZ Aussie recebe um relatório de PIB...
Por Carla Maia Santos, Sales Team Leader As bolsas reagem em alta às declarações do presidente da FED, Jerome Powell. Ontem...
Resumo: Inflação preliminar da UEM para maio será divulgada antes do meio-dia Bens duráveis dos EUA para abril (final) Espera-se...
Por Carla Maia Santos As tensões comerciais entre os gigantes continuam e, apesar da recuperação em alguns índices...
Abertura dos Mercados Por Carla Maia Santos As bolsas abrem em baixa, nesta segunda-feira, com os EUA a 'estenderem as teias' da...
Resumo: Esperamos várias leituras do PMI ao longo do dia US Manufacturing ISM para maio e gastos com construção para abril...
Resumo: Mercado acionário asiático cai no início da nova semana seguindo um sell-off pesado de Wall Street China libera declaração...
Donald Trump anunciou novas tarifas sobre o México durante a noite, esta medida vem de uma suposta onda de migração ilegal na fronteira...
As bolsas abrem em baixa com os receios sobre o abrandamento global face à guerra comercial. Desta vez é o México a ser visado...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador