Calendário Económico: Inflação
Resumo: - CPI na Itália e Alemanha da parte da manhã - Espera-se que a economia do Canadá cresça 1.2% YoY no primeiro trimestre...
Notícias de mercado
A Quanta Services é uma das maiores empresas do mundo que fornece serviços abrangentes de engenharia e construção para os setores de energia e telecomunicações. Com muitos anos de experiência, a Quanta desempenha um papel fundamental na execução...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Resumo: -Trump impõe taxas ao México assim que a migração - PMI dos produtores Chineses está uma vez mais abaixo...
A lira turca lidera os ganhos no mercado de câmbio, com uma subida 1,8% em relação ao dólar norte-americano. A força...
Abertura do Mercado Por Carla Maia Santos As bolsas continuam a negociar no vermelho, com a China a mostrar que pode tomar medidas mais agressivas...
Resumo: Ações europeias abrem em verde apesar dos declínios de Wall Street Ontem, o DAX (DE30) conseguiu fechar acima da...
No início do ano, ninguém esperava que o mercado agricola de cereais pudesse tornar-se num dos mercados mais atrativos. Até então,...
As bolsas abrem em baixa, com renovados receios sobre a guerra comercial e com o abrandamento económico norte-americano. Os EUA...
Resumo: Mercado acionista europeu em baixa Taxa de desemprego na Alemanha sobe inesperadamente em Maio. Ações da Wirecard...
Resumo: Os USA adicionam 5 novos países à sua lista de vigia (inclui possiveis manipuladores de moeda) Confiança e actividade...
As bolsas abrem em alta depois dos feriados nos EUA e Inglaterra de segunda-feira. Os resultados das eleições europeias não...
Resumo: Dólar lidera ganhos na manhã após o trading mais cedo de Segunda-feira. Comissão Europeia considera um procedimento...
Nomura emitiu um parecer sobre a evolução do par cambial EURGBP. O Banco recomenda entradas compradoras no ativo, com os seguintes níveis...
Alívio depois das eleições na Europa EURCHF recupera na zona de suporte O par poderá mover-se dentro do range Trade:...
Abertura dos Mercados Por Carla Maia Santos Espera-se pouca volatilidade hoje nos mercados, com os EUA fechados para comemoração...
Resumo: Espera-se pouca liquidez ao longo do dia devido a um feriado nos EUA e no Reino Unido - Dados de desemprego na Polónia serão...
Resumo: Theresa May anuncia resignação ao cargo de PM Reação inconclusiva na libra esterlina Brent...
Abertura dos Mercados Por Carla Maia Santos, Sales Team Leader A guerra comercial entre os dois gigantes EUA e China continua a ditar o sentimento...
Resumo: Coligação PPE e S&D projetada para perder a maioria após as eleições deste mês O desempenho...
Abertura dos Mercados Por Carla Maia Santos, Sales Team Leader As bolsas abrem em baixa alternando, esta semana, entre o positivo e o negativo...
Resumo: PMI japonês para produtores deslizou abaixo da marca dos 50 pontos, por causa da contratação de novas exportações...
