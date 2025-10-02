Mercado de matérias-primas - Gold, Cocoa, Corn, Coffee
Gold: Preços do Gold próximos de mínimos registados no final de Abril ETFs estão consistentemente a aumentar...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
A Quanta Services é uma das maiores empresas do mundo que fornece serviços abrangentes de engenharia e construção para os setores de energia e telecomunicações. Com muitos anos de experiência, a Quanta desempenha um papel fundamental na execução...
Mais
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Gold: Preços do Gold próximos de mínimos registados no final de Abril ETFs estão consistentemente a aumentar...
Abertura dos Mercados Por Carla Maia Santos, Sales Team Leader As bolsas reagem maioritariamente em alta, depois dos EUA suspenderem as sanções...
Resumo: A inflação no Reino Unido deverá acelerar em abril Realatorio do FOMC para revelar mais detalhes em relação...
A Merlin Properties é uma empresa espanhola dedicada à aquisição e gestão de ativos imobiliários na península...
Abertura dos Mercados Por Carla Maia Santos, Sales Team Leader Donald Trump declarou estado de emergência em relação...
Resumo: Vendas de casas nos EUA para abril é a leitura mais interessante de hoje Dados do mercado de trabalho da Polónia Muitos...
Resumo: Lowe do RBA e minutas apontam para a possibilidade de um corte de taxas no próximo mês Regulador bancário australiano...
Abertura dos Mercados Por Carla Maia Santos, Sales Team Leader As bolsas seguem a negociar no vermelho com as ameaças do presidente...
Resumo: Tensão comercial permanece no centro das atenções dos investidores Brent valoriza com rumores da Arábia...
Resumo: FED - Índice indutrial de Chicago, o único índice com grande nota para hoje. Alguns discursos dos bancos centrais também...
Resumo: Dólar asutraliano sobe 0.8% esta manhã após as eleições do fim de semana PIB japonês vem acima...
Resumo: China sinaliza falta de interesse em resumir as conversas de negociação com os USA se a última continuar com a ameaça...
Resumo: - Metais preciosos seguem a cotar dentro de um canal descendente - Guerra comercial coloca pressão nos metais industriais - PLATINUM...
Abertura dos Mercados Por Carla Maia Santos, Sales Team Leader As bolsas seguem sem uma tendência definida. Depois da desvalorização...
Resumo: - Balança comercial da UE a ser divulgada de manhã - Irá o Philly Fed confirmar a melhoria sinalizada pelo NY Empire? -...
Resumo: Mercado de trabalho australiano mostra resultados mistos Probabilidade de mercado de um corte de taxas aumenta no final das contas Ações...
Abertura dos Mercados Por Carla Maia Santos, Sales Team Leader Depois das bolsas norte-americanas fazerem novos máximos históricos,...
Resumo: Conjunto de leituras macroeconómicas de Abril vieram bem abaixo das expectativas Parte da volatilidade na produção...
O retomar da guerra comercial teve um impacto significativamente negativo em muitos mercados tais como índices acionistas, o dólar australiano...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador