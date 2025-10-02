Petróleo em foco com tensões geopolíticas a aumentar
Resumo: As tensões entre os EUA e o Irão aumentam, mas a tendência de alta do petróleo pode estar chegando ao fim Inventários...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
A Quanta Services é uma das maiores empresas do mundo que fornece serviços abrangentes de engenharia e construção para os setores de energia e telecomunicações. Com muitos anos de experiência, a Quanta desempenha um papel fundamental na execução...
Mais
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Resumo: As tensões entre os EUA e o Irão aumentam, mas a tendência de alta do petróleo pode estar chegando ao fim Inventários...
Resumo: Conservadores e trabalhistas retomam conversações depois da derrota nas eleições locais GBPUSD recua para $...
Resumo: US500 continua em direção a máximos de todos os tempos Lira turca sob pressão descendente Os preços...
Resumo: - O Riksbank irá publicar as minutas de manhã - Electronic Arts (EA.US) e Tripadvisor (TRIP.US) irão reportar resultados...
Resumo: Banco de Reserva da Australia manteve taxas inalteradas e apontou para o que iriam estar atentos aquando o julgamento apropriado deo nível...
Durante quatro meses, os mercados foram alimentados com a notícia de que “as negociações comerciais com a China estão...
A lira turca é uma das moedas mais fracas esta segunda-feira, quando o USDTRY ultrapassou a barreira das 6,00 pela primeira vez desde outubro de...
Resumo: - DAX (DE30) recua após atingir a média móvel de 200 semanas e o nível de 61,8% Fibo - O índice alemão...
Resumo: Mercado acionista da zona Euro regista fortes quedas no princípio da semana, na sequência de um tweet escrito por Donal Trump DAX...
Resumo: Presidente Americano Donald Trump sinaliza que tarifas serão aumentadas brevemente China pondera em cancelar as conversas de negociação...
Resumo: - O indice francês CAC40 (FRA40) ganhou 20% desde os mínimos de Dezembro - O índice mal reagiu aos dados macro mais fracos -...
Non Farm Payrolls Este indicador de elevada importância para o EURUSD e principais bolsas Ocidentais será publicado dentro de instantes,...
O principal par está a negociar em baixa apesar do relatório positivo da inflação na zona Euro.O foco dos investidores no entanto...
Resumo: Serviços do Reino Unido PMI 50,4 vs 50,3 exp GBP em curso para ganho semanal sólido FTSE recupera,...
Resumo: PMI de serviços do Reino Unido deverá aumentar novamente acima do limite de 50 pts Impressões transmitem-nos...
O ANZ emitiu uma recomendação para o par cambial AUDCAD. O Banco recomenda posições curtas com os seguintes níveis...
Resumo: Decisão da taxa do BoE 12PM; Conferência de imprensa de Carney 12:30 GBPUSD recua depois de Powell; GBPCAD a quebrar mais...
A decisão do FOMC já é passado, agora chegou o momento de outro grande banco central tomar decisões quanto à taxa. O...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador