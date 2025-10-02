Fed mantém-se paciente, mais optimismo relacionado com as conversas de negociação
Resumo: - Feds mantêm-se pacientes nas taxas de juro, e aumentam liquidez para o bancos -Theresa May e Jeremy Corbyn estão mais próximos...
A Quanta Services é uma das maiores empresas do mundo que fornece serviços abrangentes de engenharia e construção para os setores de energia e telecomunicações. Com muitos anos de experiência, a Quanta desempenha um papel fundamental na execução...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Apenas há 4 meses atrás, o Fed subiu as taxas de juros e previu mais movimentos desse tipo para 2019. Avançando para presente, alguns...
Resumo: Dados sobre manufactura chinesa desapontam Alphabet cai depois de falhar estimativas BP culpa preços baixos do crude enquanto...
Resumo: Abertura neutra nos principais mercados de ações europeus DAX quebra a linha de suporte, o que esperar a partir desta...
Resumo: PMI Chinês falhou em providenciar sinais de convencimento relativo à recuperação económica Dólar...
Resumo: A inflação europeia para Abril lança uma primeira luz sobre as tendências dos preços na Zona Euro Leitura...
Resumo: Ações europeias recuam dos altos de 2019 Vários eventos económicos importantes nos próximos dias Petróleo...
Resumo: Uber será um dos maiores IPO de sempre A empresa prestadora de serviços de transporte de pessoas tem um negócio...
Societe Generale deu uma recomendação para o par EURUSD O Banco recomendou abrir uma posição longa no par com os seguintes...
Resumo: Partido Socialista (PSOE) ganhou as rápidas eleições gerais em Espanha, mas falhou em atingir o número de lugares...
Resumo: EUA PCE da inflação para março vem dominar o primeiro dia desta semana Indicadores suaves da economia da...
Resumo: Vendas a retalho suecas PIB dos EUA deverá acelerar ligeiramente Leitura final da UoM também na agenda 8h30 GMT -...
Resumo: Inflação de Tóqui acelera em Abril mais do que o esperado, e tende a ser um proxy da inflação a nivel...
GBPUSD cai para baixos $ 1.29 e abaixo de 200 SMA Mudança de regras de liderança de Tory iminente? Dax atinge alta de 2019 apesar...
Resumo: IFO alemão de Abril equipará investidores com mais informação relativamente ao sentimento entre empreendedores...
Resumo: Preços do óleo subiu na Segunda-feira após a decisão, por parte do Presidente Donald J. Trump, do término...
Resumo: -As vendas de comércio canadiano deverão subir subtilmente -Vendas de novas casas nos EUA - Lançamento do API...
Resumo: PMIs europeus têm a maior importância nesta quinta-feira As vendas de retalho do Reino Unido mostram como o caos relacionado...
