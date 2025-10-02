Relatório sólido de empregabilidade não impressiona traders de Aussie
Resumo: Mercado de trabalho australiano triunfou outro mês seguido PMI de manufacturação japonês melhora ligeiramente...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
A Quanta Services é uma das maiores empresas do mundo que fornece serviços abrangentes de engenharia e construção para os setores de energia e telecomunicações. Com muitos anos de experiência, a Quanta desempenha um papel fundamental na execução...
Mais
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Resumo: Mercado de trabalho australiano triunfou outro mês seguido PMI de manufacturação japonês melhora ligeiramente...
Abertura dos Mercados Por Carla Maia Santos, Sales Team Leader As bolsas seguem a negociar maioritariamente em terreno...
Petróleo: A Rússia deverá produzir 150 kbpd menos de petróleo bruto em comparação com o nível...
Resumo: Dados sobre a inflação do Reino Unido apontam para uma ligeira valorização em Março Inflação...
O índice alemão DE30 disparou cerca de 18% desde Dezembro, seguindo ganhos ainda mais expressivos do outro lado do Atlântico, nos EUA....
Resumo: ZEW Economic Sentiment melhora em abril, mas detalhes são preocupantes DAX (DE30 na xStation5) no maior nível desde outubro...
Abertura dos Mercados Por Carla Maia Santos, Sales Team Leader As bolsas seguem a negociar mistas. Por um lado, temos dados...
Resumo: Dólar australiano lidera as perdas nas primeiras horas de trading europeu seguindo as minutas do RBA Rosengren dos Feds pensa que...
Resumo: No mercado de trabalho do Reino Unido espera-se bons resultados ZEW alemão para mostrar a evolução do sentimento...
Abertura dos Mercados Por Carla Maia Santos, Sales Team Leader As bolsas seguem a negociar em alta, com os índices norte-americanos...
Morgan Stanley deu me uma recomendação no EURUSD. O banco recomenda entradas longas em EURUSD. Entrada (mercado): 1.1310 Target:...
Resumo: Brexit fica em segundo plano com recesso parlamentar 3 principais dados do Reino Unido esta semana PIB chinês em foco...
Resumo: - Arranque semanal sem brilho para a sessão Europeia depois de fortes valorizações a semana passada - Bancos alemães...
Resumo: Reparou-se numa recuperação generalizada nos mercados acionários em todo o mundo Mario Draghi pôs em questão...
Resumo: Índice Empire State de NY mostra o sentimento do mercado entre os fabricantes da região. Alguns discursos dos coordenadores...
Abertura dos Mercados Por Carla Maia Santos, Sales Team Leader As bolsas iniciam a semana da Páscoa a negociar em alta. A ajudar...
Resumo DE30 a antecipar dados cruciais do PMI EURUSD igualmente atento aos PMIs, vendas de retalho nos EUA Inflação e dados salariais...
Resumo: Produção industrial da ZE em queda no mês de fevereiro Os dados da UoM devem mostrar uma ligeira deterioração JP...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador