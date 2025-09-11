Resumo da Manhã (12.11.2024)
O começo da semana nos mercados financeiros internacionais foi marcado por fortes valorizações no setor de criptomoedas. Atualmente,...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Os índices de Wall Street abrem a sessão de hoje do mercado de ações em alta; S&P 500 sobe acima de 6.000 pontos Fortes...
Os contratos de gás natural Henry Hub dos EUA estão subindo 8% hoje, com as preocupações sobre o fornecimento nos EUA adicionando...
Sentimento positivo nas bolsas europeias; futuros do DAX sobem mais de 1% Continental (CON.DE) sobe 7% após resultados mostrarem lucros operacionais...
O petróleo WTI fechou abaixo de $70 por barril na segunda-feira, com a avaliação do furacão Rafael, que causou uma interrupção...
Os contratos de gás natural do Henry Hub dos EUA estão subindo hoje após a rotação, mas as preocupações...
Dia dos Veteranos nos EUA; mercados de ações abertos, mas mercado de títulos estará fechado Sentimento positivo nos mercados...
Os índices dos EUA estão registrando um poderoso rali de alta, com o Russell 2000 se juntando cada vez mais "ousadamente". O índice...
Os futuros em Wall Street estão em alta nesta manhã, com o Russell 2000 se destacando com uma alta de quase 0,8%. Os EUA celebram...
Neste vídeo, vamos abordar os principais acontecimentos que podem impactar o mercado financeiro nos próximos dias. Confira os tópicos...
As ações da Arista Networks caíram mais de 7%, apesar dos lucros do terceiro trimestre superarem as expectativas. A queda deve-se...
A primeira semana completa de novembro foi excepcionalmente significativa para os mercados globais. Soube-se dos resultados das eleições...
No terceiro trimestre de 2024, a China assumiu o centro das atenções entre os investidores devido a uma mudança significativa na política...
O mercado de ações dos EUA continua os ganhos iniciados pelos resultados da eleição presidencial. Após a primeira quebra...
Wall Street ganha ligeiramente para encerrar a semana. A Airbnb perde 5% na sessão de hoje após a empresa anunciar os resultados do...
No vídeo de hoje, vamos explorar o Payout, um dos principais indicadores para investidores focados em dividendos. Você vai aprender o que...
Os futuros dos EUA estão sendo negociados em baixa num dia pressionado pelo aumento dos rendimentos das obrigações, por um dólar...
Abertura do mercado americano ao vivo - 08/11/2024 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui ___ O conteúdo...
Os mercados europeus caem no final da semana Os principais setores em queda durante a sessão são moda e automóveis As ações...
Índices europeus abrem ligeiramente em baixa; calendário macroeconômico leve na sessão de hoje; contratos de referência...
