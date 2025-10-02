EURNZD - recomendação de investimento proveniente do Morgan Stanley
Morgan Stanley emitiu uma nota de trading sobre a evolução do par cambial EURNZD. O Banco recomenda entrar comprador no ativo aos referidos...
A Quanta Services é uma das maiores empresas do mundo que fornece serviços abrangentes de engenharia e construção para os setores de energia e telecomunicações. Com muitos anos de experiência, a Quanta desempenha um papel fundamental na execução...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Resumo: Sentimento de Mercado sofre poucas mudanças seguindo o fim de semana, independentemente dos comentários relativos ás...
Resumo: - Documentos do FOMC serão divulgados na quarta-feira - Os dados confirmarão a melhoria nas PMIs chinesas? - Pedidos ...
NFP volta ao melhor ponto para as Equities Resumo: Variação de emprego NFP: +196k vs 177k exp Ganhos médios...
Resumo: Reino Unido procura adiar o Brexit para 30 de junho Relatórios sugerem que a UE está disposta a oferecer extensão...
Abertura dos Mercados Por Carla Maia Santos, Sales Team Leader Mercado Nacional Em Portugal, as ações negoceiam com variação...
Resumo: O Presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, teve a ideia de propor ao Reino Unido uma prorrogação do prazo Brexit...
Resumo: Relatório de Empregabilidade do US “rouba o espetáculo” esta tarde. O Canadá também reportará...
Os direitos de emissão estão a tornar-se gradualmente mais caros, aumentando em cada sessão de trading e alcançando níveis...
O relatório do NFP dos EUA é sempre observado de perto pelos investidores e, desta vez, será ainda mais examinado depois que o relatório...
Abertura dos Mercados Por Carla Maia Santos, Sales Team Leader As bolsas começam a corrigir depois depois de tocarem em...
Summary: MPs britânicos votaram, por pouco, a favor de forçar Theresa May a procurar uma outra extensão do Brexit Algumas...
Sumário: - O banco Central Europeu irá publicar as contas da última reunião - Alguns indicadores do mercadeo de trabalho...
Mais ganhos para as açoes americanas mas ADP avisa para possíveis sinais de perigo Resumo: ADP mudança de emprego:...
Resumo: Aumento de volatilidade dentro da consolidação do impasse do Brexit GBP próxima de resistência-chave. Vendedores...
O índice de não manufactura do ISM caiu dos 59,7 para os 56,1 pontos, muito abaixo do consenso de 58 pontos. Este é o valor mais baixo...
Resumo: PMIs finais da Europa e a primeira leitura dos PMI dos serviços do Reino Unido Relatório do ADP dos EUA oferecerá...
Resumo: US e a China, reportadamente, já resolveram a maioria das diferenças nas conversas de negociações,...
Resumo: Ações britânicas atingem máximos de 6 meses Libra esterlina corrige depois da continuação...
