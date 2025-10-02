Golden Cross para S&P500; Vendas a retalho falham expectativas
Resumo: índices norte americanos realizam gap em alta depois da publicação de indicadores económicos da China. DJIA...
A Quanta Services é uma das maiores empresas do mundo que fornece serviços abrangentes de engenharia e construção para os setores de energia e telecomunicações. Com muitos anos de experiência, a Quanta desempenha um papel fundamental na execução...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Resumo: - Líderes alemães e franceses pressionam o primeiro-ministro irlandês e os planos de não negociação -...
Abril está a ser um mês forte para os índices em todo o globo, os investidores ficaram satisfeitos com os dados melhor do que o esperado...
Resumo: - O preço do milho caiu com os dados das previsões de plantação - As inundações poderão limitar...
Preço da Bitcoin sobe Preço ultrapassa resistência de 4175 $ com um momentum enorme Trading da Bitcoin atinge o valor...
Sumário: Giuseppe Conte avisa Salvini sofre fazer declarações “confusas” DAX (DE30 na xStation5) testa a média...
Resumo: - Relatório da NFP é esperado que mostre mais uma vez, crescimento sólido nos salários -Outra ronda...
Abertura dos Mercados Por Carla Maia Santos, Sales Team Leader O fim do primeiro trimestre de 2019 chegou com os mercados acionistas a...
Resumo: Atividade de manufactura chinesa expandiu no mês passado ao ritmo mais rápido em oito meses Mercados accionistas asiáticos...
Citi emitiu uma recomendação para o par GBPUSD O banco recomenda posições de compra com ordem pendente nos seguintes...
Resumo: Mercados de capitais registam valorizações na última sessão da semana DAX (DE30) continua a sua recuperação...
Resumo: Dois membros prominentes da Reserva Federal acreditam que não terão de cortar taxas tão cedo, apesar da inversão...
Resumo: - Lyft estreia no Nasdaq Esta sexta-feira, 28 de março - Primeira empresa de “ de viagem” para ir a público -...
Resumo: Dados da inflação nos Estados Unidos PIB mensal no Canadá Discurso de alguns membros do Banco Central (tentative)...
Resumo: Libra continua a derrapar mais baixo Deputados britânicos votarão novamente no Brexit amanhã Votar não...
Resumo: Parlamento do RU falha em concordar numa das oito alternativas do acordo do Brexit May sugeriu que se resignaria, se a Casa apoiar o seu...
DE30: Revisão negativa pra 2019 pressiona ações da Infineon Sumário: Dados da inflação parcial na Alemanha...
Abertura dos Mercados Por Carla Maia Santos, Sales Team Leader A Pharol continua a somar ganhos no PSI20 depois da apresentação...
