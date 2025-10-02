NZD mergulha enquanto RBNZ aponta para a redução de taxas iminente
Resumo: Reserva do Banco da Nova Zelândia indica que uma redução de taxas é mais provavél de acontecer dado o fraco...
A Quanta Services é uma das maiores empresas do mundo que fornece serviços abrangentes de engenharia e construção para os setores de energia e telecomunicações. Com muitos anos de experiência, a Quanta desempenha um papel fundamental na execução...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Resumo: - Parlamento do RU votará acordo alternativo para o Brexit. - informação do API data sugere stocks de crude a aumentar...
Análise do Mercado Português Por Carla Maia Santos, Sales Team Leader O PSI20 abre em alta, com a Pharol a dominar...
Os mercados norte-americanos estão a negociar em alta esta terça-feira, O US.30 e US. 500, dispararam 0,9%, US100 1,2% e US FANG 1,9%,...
Sumário US500 cai para o nível mais baixo da ultima quinzena (<2800) Mueller não encontra parceria Trump-Russia Ações...
Resumo: - A reforma da UE no domínio antitrust pode ser lançada no rescaldo das eleições de Maio - DAX (DE30 na xStation5)...
Resumo: - Informação do mercado imobiliário nos USA em destaque após grande aumento em vendas de imóveis. -...
Resumo: Câmara votou a favor de uma série de opções alternativas devido a votação na quarta-feira Libra...
O PMI de manufactura alemão caiu para baixo dos 45 pontos em Março, apenas pela 5ª vez em 20 anos de história de divulgação...
Sumário: Inflação canadiana em valores máximos Vendas a retalho core desapontam USDCAD a negociar acima dos 1.34 As...
O Goldman Sachs lançou uma recomendação para o par cambial USDJPY. O Banco recomenda uma posição pendente short no...
Resumo: Lira turca caiu na Sexta-feira enquanto os traders estavam a investir contra a TRY antecipando as eleições até dia 31...
Os mercados acionistas e o Euro estão a registar um forte declínio, depois de serem publicados PMI´s consideravelmente fracos tanto...
Resumo: O PMI de manufactura alemão caiu em Março, tendo sido a maior queda desde Agosto de 2012. O PMI de serviços também...
Resumo: A UE aprovou o pedido por parte do RU para extender a data na qual o ultimo sairá da vizinhança Existem duas datas na mesa...
Hoje temos marcada a divulgação de alguns indicadores interessantes para terminar a semana. Os dados do PMI vão ser divulgados na...
