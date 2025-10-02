Vista Instantânea: Banco de Inglaterra vê incerteza a aumentar
Banco de Inglaterra presencia o impacto do Brexit, mas ainda prevê aperto Vendas de retalho tiveram um crescimento sólido em Fevereiro GBPUSD...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
A Quanta Services é uma das maiores empresas do mundo que fornece serviços abrangentes de engenharia e construção para os setores de energia e telecomunicações. Com muitos anos de experiência, a Quanta desempenha um papel fundamental na execução...
Mais
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Banco de Inglaterra presencia o impacto do Brexit, mas ainda prevê aperto Vendas de retalho tiveram um crescimento sólido em Fevereiro GBPUSD...
Resumo: - Ministro das finanlas alemão espera crescimento abaixo do esperado na primeira metade de 2019 - DAX (DE30 na xStation5) recua para valores...
Sumário: Norges Bank avança com um segundo aumento das taxas hike neste ciclo de contração Foram comunicadas mais subidas USDNOK...
Trade do dia Sumário: Bank of Canada deverá manter-se dovish, em linha com a Federal Reserve JPY poderá beneficiar...
Sumário: - SNB, Norges Bank e BoE decidem hoje sobre as respectivas taxas de juro - UK retail sales deverão diminuir em Fevereiro - Theresa...
Resumo: Reserva Federal deixa as taxas inalteradas e comunica o fim do aperto monetário O Dólar da Nova Zelândia dispara...
Sumário: PM do Reino Unido pede extensão de 3 meses ao Articulo 50 Reunião da EU começa amanhã Mensagens mistas...
Resumo: Índices acionistas retraem-se antes da reunião da Fed US30 prints shooting star; US500 near breakout level...
Petróleo: OPEC decide manter a produção até Junho, depois será agendada nova reunião OPEC/Non-OPEC; É...
Resumo: · Dólar americano sobe subtilmente contra as principais pressões do...
Resumo: - DAX (DE30) volta a subir para a zona de resistência chave - EURUSD na vizinhança do limite superior no padrão wedge,...
A tão conhecida "FED put" é um dos grandes temas de mercado este ano. Preocupações quanto ao abrandamento económico...
Sumário: Mais ganhos para as ações americanas no início da reunião da Fed Blackrock deixa aviso sobre os 3 objetivos...
UE sinaliza possível alargamento de prazo do Brexit por mais 9 meses 06:58 19 March 2019 Resumo: Libra pouco alterada depois de...
Resumo: FTSE valoriza para máximos de Outubro Market back above 200 SMA Ativo está novamente acima da SMA a 200 dias GBP trading...
A maioria dos índices estão a conseguir registar novos máximos de 2019 nesta sessão de segunda feira com os investidores a...
Resumo: Títulos e moedas Antipodean ganham momentum no início da nova semana May ameaça desistir do Brexit se o acordo da...
Resumo: Ações americanas a negociar em alta Ações da Boeing caem Reunião da Fed da próxima...
Sumário: Muitos sinais confusos vindos dos EUA Inexistência de sinais de recuperação na Ásia NIKKEI (JAP225)...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador