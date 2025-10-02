CBOE não adicionará futuros de Bitcoin este mês
Resumo: Líder do Partido Republicano propõe o uso de tecnologia blockchain no governo americano. CBOE não adicionará...
A Quanta Services é uma das maiores empresas do mundo que fornece serviços abrangentes de engenharia e construção para os setores de energia e telecomunicações. Com muitos anos de experiência, a Quanta desempenha um papel fundamental na execução...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Resumo: Libra apresentamomentum ascendente Próxima votação de relevo será dia 20 de Março (Quarta-feira) FTSE...
Sumário: Mais ganhos nas ações norte-americanas; US100 nos 78.6% Fib. Produção Industrial norte-americana...
Resumo: - O OURO reagiu em baixa no limite superior do triângulo - Os metais preciosos subiram depois das quedas registadas em Fevereiro - A situação...
Summary: A lot of confusing signals from the US No green shoots of recovery in Asia yet NIKKEI (JAP225) could experience a fall in the nearest...
Abertura dos Mercados Por Carla Maia Santos, Sales Team Leader As bolsas negoceiam mistas a aguardarem desenvolvimentos do caso Brexit. Ontem...
GBPUSD caiu para 1.30, anulando assim todo os ganhos do dia anterior, no seguimento das observações feitas pelo procurador geral Geoffrey...
Vendas a retalho recuperam ligeiramente,valores core avançam mais Grande revisão em baixa dos dados de dezembro EURUSD...
Abertura dos Mercados Por Carla Maia, Team Leader & Senior Broker Nesta segunda-feira as bolsas seguem a negociar sem um sentido definido. A...
Abertura dos Mercados Por Carla Maia, Team Leader & Senior Broker As bolsas abrem em baixa em dia de NFP. As bolsas reagiram mal às...
Abertura dos Mercados Por Carla Maia, Team Leader & Senior Broker As bolsas abrem em baixa a aguardar a reunião do BCE. O...
Resumo: O PIB Australiano falhou as expectativas de crescimento no ultimo trimestre e registou a primeira contracção seguida desde...
O par de moedas EURUSD segue a negociar numa estreita zona de consolidação há muito tempo. A zona de suporte 1,12-1,13 evitou quedas,...
Abertura dos Mercados Por Carla Maia, Team Leader & Senior Broker As bolsas abrem sem um sentido definido. Esta semana os investidores...
Goldman Sachs lançou uma recomendação para o par de moedas USDCAD. O banco recomenda um posição longa no par, com...
Abertura dos Mercados Por Carla Maia, Team Leader & Senior Broker As bolsas recentem-se com os comentários menos favoráveis a um...
Citi lançou uma recomendação para o par de moedas GBPUSD. O banco recomenda uma posição longa no par com os...
Abertura dos Mercados Por Carla Maia, Team Leader & Senior Broker As bolsas entram em realização de mais-valias depois...
Abertura dos Mercados Por Carla Maia, Team Leader & Senior Broker As bolsas corrigem em dia de declarações da FED. Hoje o Presidente...
Abertura dos Mercados Por Carla Maia, Team Leader & Senior Broker As bolsas abrem em território positivo, com a possibilidade...
