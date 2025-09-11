Gráfico do Dia - ALGODÃO (08.11.2024)
Os futuros do algodão, negociados na ICE, caíram acentuadamente nas últimas semanas, testando níveis abaixo do suporte psicológico...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Os futuros do algodão, negociados na ICE, caíram acentuadamente nas últimas semanas, testando níveis abaixo do suporte psicológico...
Os índices dos EUA acolheram a decisão do Fed de cortar as taxas novamente, passando de 5% para 4,75%. O tom de Powell foi bastante dovish...
O Federal Reserve dos EUA decidiu cortar as taxas de juros em 25 pontos base, para 4,75%, hoje. A remoção notável da linguagem que...
As Atas do FOMC da mais recente reunião de decisão do Federal Reserve dos EUA foram publicadas. Lembre-se de que, em 7 de novembro, o Fed...
O Federal Reserve dos EUA decidiu reduzir a taxa de juros em 25 pontos base, alinhando-se à expectativa de corte de 25 pontos base no Wall Street;...
Prepare-se para entender o impacto da mais recente decisão do Federal Reserve sobre as taxas de juros! Nesta transmissão ao vivo, vamos...
As ações da Warner Bros. Discovery subiram mais de 16% nas negociações iniciais de quinta-feira, após o gigante da mídia...
Abertura mista para Wall Street na quinta-feira As ações da Lyft disparam após superar as expectativas e anunciar uma parceria...
A Equinix, o maior REIT de data centers do mundo, demonstrou um forte desempenho fundamental no 3º trimestre de 2024, com destaque para recordes de...
A turbulência no mercado continua após a eleição presidencial dos EUA, que trouxe volatilidade significativa. A vitória...
Os futuros dos EUA estão sendo negociados ligeiramente em alta. Na sessão anterior, o índice US500 registou a maior subida pós-eleitoral...
As reivindicações iniciais de desemprego nos Estados Unidos para a semana encerrada em 2 de novembro foram de 222.000, ligeiramente acima...
A contratante de defesa alemã com sede em Düsseldorf, Rheinmetall, ganha 6% hoje, e suas ações estão subindo para a máxima...
Abertura do mercado americano ao vivo - 07/11/2024 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui ___ O conteúdo...
Os mercados europeus retomam ganhos eufóricos após as eleições nos EUA. Um sentimento relativamente bom é observado...
09:00 AM BRT, Reino Unido - Decisão de Taxa de Juros do BoE para Novembro: Atual: 4,75%; Previsão: 4,75%; Anterior: 5,00%; Voto do...
O tema principal da sessão de forex de hoje são as decisões do Fed e do BoE. Ambos os bancos e seus principais oficiais decidirão...
Vendas no Varejo da Zona do Euro (Ano a Ano - Setembro): 2,9% (Previsão: 1,3%, Anterior: 0,8%) Vendas no Varejo da Zona do Euro (Mês...
O índice HSCEI, que reflete o desempenho das maiores empresas do Hang Seng Index, ganha mais de 3,5% hoje. Os investidores esperam que as tarifas...
O Norges Bank manteve a taxa de juros de referência em 4,5% após a reunião de 6 de novembro, com expectativas de manter essa taxa até...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador