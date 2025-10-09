XTB - Market Update 17 de Janeiro de 2019
Thursday Outlook Por Pedro Amorim, Senior Broker Eventos importantes para hoje: Anúncio dos resultados por parte da Morgan...
Notícias de mercado
O índice do dólar avança pela quarta sessão consecutiva (USDIDX: +0,6%), alcançando o nível mais alto em dois meses. O preço rompeu acima da média móvel exponencial de 100 dias (EMA100, roxa escura) — que, em março, em meio...
O acordo firmado entre a AMD e a OpenAI representa um momento decisivo não apenas para a fabricante de semicondutores, mas também para todo o setor de inteligência artificial (IA). Ao fornecer os poderosos chips Instinct MI450, com capacidade total de 6 gigawatts, a AMD demonstra...
O primeiro-ministro francês Sébastien Lecornu renunciou em meio a uma intensificação da crise política, apenas um dia após o presidente Emmanuel Macron anunciar o novo gabinete e menos de um mês após assumir o cargo. Trata-se do terceiro chefe de...
Wednesday Outlook Por Pedro Amorim, Senior Broker Tema de capa de jornal em todo mundo é o chumbo do acordo do Brexit negociado...
Em dia de votação no parlamento britânico para aprovação do acordo do Brexit, o USD encontra-se a valorizar. Curiosamente,...
Tuesday Outlook Por Pedro Amorim, Senior Broker O mercado de ações valorizou logo após a apresentação...
Monday Outlook Por Pedro Amorim, Senior Broker Os dados económicos divulgados durante a sessão asiática nesta...
Friday Outlook Por David Silva, Affiliate manager As bolsas seguem a negociar em terreno positivo na última sessão...
Citi emitiu uma recomendação para o par cambial EURUSD. O banco recomenda uma posição longa no par nos seguintes níveis: Entrada...
Credit Agricole emitiu uma recomendação para o par cambial CADCHF. O banco recomenda a colocação de uma posição...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas abrem em baixa corroborando com a máxima...
Resumo: Como era previsto pelos analistas, BoC (Banco Central do Canadá) manteve as taxas de juro nos 1.75% PIB e IPC com as previsões...
Forte pressão vendedora no USD nesta quarta-feira, depois dos comentários dos membros da FED a sugerirem que os movimentos futuros vão...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas abrem em alta animadas com a possibilidade,...
Resumo: GBPUSD registou uma grande recuperação nos últimos dias O par alcançou a forte resistência de...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas negoceiam em alta a aguardar um acordo entre...
Morgan Stanley emitiu uma recomendação para o par cambial USDCAD. O banco recomenda uma posição curta no par nos seguintes...
Barclays emitiu uma recomendação para o par cambial NZDUSD. O banco recomenda posição curta pendente nos seguintes níveis: Entrada...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas seguem a negociar em alta com o discurso...
