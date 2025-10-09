Leia mais
A oferta dos serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda., Instituição integrante do sistema brasileiro de distribuição de valores Mobiliários. A negociação de instrumentos financeiros oferecidos pela XTB International está associada a um risco significativo de perda de capital. Por favor, certifique-se de compreender o risco.
A oferta dos serviços da XTB International. é intermediada pela Finvest DTVM Ltda., Instituição integrante do sistema brasileiro de distribuição de valores Mobiliários. A negociação de instrumentos financeiros oferecidos pela XTB International está associada a um risco significativo de perda de capital. Por favor, certifique-se de compreender o risco.

A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.

Notícias de mercado

Dólar atinge o nível mais forte em dois meses 💲📈 Falta de dados dos EUA limita tendência de baixa

9 de outubro de 2025

O índice do dólar avança pela quarta sessão consecutiva (USDIDX: +0,6%), alcançando o nível mais alto em dois meses. O preço rompeu acima da média móvel exponencial de 100 dias (EMA100, roxa escura) — que, em março, em meio...

Mais

AMD dispara com acordo com a OpenAI: ações sobem 25% no pré-mercado

6 de outubro de 2025

O acordo firmado entre a AMD e a OpenAI representa um momento decisivo não apenas para a fabricante de semicondutores, mas também para todo o setor de inteligência artificial (IA). Ao fornecer os poderosos chips Instinct MI450, com capacidade total de 6 gigawatts, a AMD demonstra...

Mais

Paralisação na França: novo capítulo da turbulência política

6 de outubro de 2025

O primeiro-ministro francês Sébastien Lecornu renunciou em meio a uma intensificação da crise política, apenas um dia após o presidente Emmanuel Macron anunciar o novo gabinete e menos de um mês após assumir o cargo. Trata-se do terceiro chefe de...

Mais

4 de janeiro de 2019
3 de janeiro de 2019
2 de janeiro de 2019
28 de dezembro de 2018
27 de dezembro de 2018
24 de dezembro de 2018
20 de dezembro de 2018
19 de dezembro de 2018
18 de dezembro de 2018

Calendário macroeconômico

Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo

*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations

Comece a negociar Baixe o app Baixe o app