XTB - Market Update 18 de Dezembro de 2018
Abertura dos Mercados Por Carla Maia, Senior Broker As bolsas pintam-se de vermelho com os focos de tensão espalhados...
Notícias de mercado
O índice do dólar avança pela quarta sessão consecutiva (USDIDX: +0,6%), alcançando o nível mais alto em dois meses. O preço rompeu acima da média móvel exponencial de 100 dias (EMA100, roxa escura) — que, em março, em meio...
O acordo firmado entre a AMD e a OpenAI representa um momento decisivo não apenas para a fabricante de semicondutores, mas também para todo o setor de inteligência artificial (IA). Ao fornecer os poderosos chips Instinct MI450, com capacidade total de 6 gigawatts, a AMD demonstra...
O primeiro-ministro francês Sébastien Lecornu renunciou em meio a uma intensificação da crise política, apenas um dia após o presidente Emmanuel Macron anunciar o novo gabinete e menos de um mês após assumir o cargo. Trata-se do terceiro chefe de...
Pontos chave: Programador de Blockchain foi o emprego com o crescimento mais rápido no Linkedin em 2018 Parlamento Europeu...
Abertura dos Mercados Por Carla Maia, Senior Broker As bolsas abrem em baixo, em semana de decisão das taxas...
Sexta-Feira Outlook Por David Silva, Affiliate Manager As bolsas europeias abrem a sessão de hoje em queda, com os fracos...
Resumoy: DE30 está de volta ao antigo nivel de suporte - 11000 points O índice alemão falhou o breakout dos 38.2 de fibonacci...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas abrem em alta nesta quinta-feira. As relações...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas europeias negoceiam ligeiramente acima da...
Thomson Reuters IFR emitiu uma recomendação para o par GBPUSD. O banco recomenda posições de venda no par nos seguintes...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas negoceiam em alta depois da volatilidade acentuada...
O Bank of America Merill Lynch emitiu uma recomendação para o par EURJPY. O banco sugere posições curtas pendentes...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas seguem a negociar no vermelho depois de a primeira...
Resumo: O mercado accionista recuperou das quedas desta quinta-feira US2000 estancou as quedas e iniciou mesmo uma recuperação Oportunidade...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas negoceiam mistas depois de um dia dominado pela volatilidade. As bolsas...
Resumo: O dólar segue forte apesar da queda nos juros das obrigações A econimia da polónia está forte...
Os principais Índices accionistas oscilaram fortemente na quinta-feira de manhã, quando as relações entre os EUA e a China...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker Os mercados abrem em baixa com receios de um...
